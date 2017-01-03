Найстрашнішим місцем у світі названо ліс в Трансільванії

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

З лісом Хойя-Бачі, який знаходиться на околиці трансільванського міста Клуж-Напока, пов’язано безліч легенд про людей, які безслідно зникають, про електронну апаратуру, яка виходить з ладу, або появу інопланетян.

Цей ліс, відомий як «бермудський трикутник» Румунії, очолив список «18 найбільш жахливих місць, які не дадуть тобі заснути вночі», опублікованого одним з популярних розважальних веб-сайтів 9gag.com. Румунський ліс викликав великий інтерес користувачів у всьому світі, і йому поставили «лайк» більше 20 тисяч користувачів веб-сайту.

В список увійшли також спалене нацистами французьке місто Орадур-сюр-Глан, ірландський замок Ліп, де в Середньовіччі катували невинних в’язнів, місто Ятинга в Індії, де щорічно у вересні-жовтні кінчають життя самогубством сотні птахів. У перелік включені також занедбаний «Діснейленд» в Китаї, недобудоване метро в Цинциннаті (США) і «Ворота в пекло» у Туркменістані, де вже 40 років безперервно горить газовий кратер, привертаючий своїм теплом тисячі павуків з околиць.

Ліс Хойя-Бачі включений в численні аналогічні рейтинги, залучаючи любителів паранормальних явищ. Так, британська корпорація «Бі-бі-сі» внесла його в свій список, стверджуючи, що подорожні, які заходять у гущавину, зазвичай не повертаються, а повернувшись оповідають про такі жахливі речі, що в жилах холоне кров. Також ліс вважається одним з місць, де люблять з’являтися інопланетяни — десятки місцевих жителів стверджували протягом останніх років, що власними очима бачили пролітаюче над зоною НЛО.