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Наочна демонстрація танення полярних льодів (відео)

в Відео 25.03.2017 0 пер.

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Американське космічне агентство NASA представило відео, на якому можна помітити зміни, що відбуваються в Арктиці за останні 38 років.

У повідомленні NASA також йдеться, що товщина льоду в Арктиці знизилася до рекордно малої товщини. За даними космічного агентства, 13 лютого вдалося зафіксувати найнижчий показник товщини льоду, з початку аерокосмічних спостережень. Це є наслідком як загального потепління клімату на планеті, так і аномально теплої зими, вважають вчені.

Судячи за даними супутників, з 1979 року площа арктичних льодів скоротилася на два мільйони квадратних кілометрів. При цьому наголошується, що 2016 р став найтеплішим за всю історію спостережень. Вчені вважають, що через кілька десятків років у літній період Арктика буде повністю позбавлятися від крижаного покриву, що дозволить відкрити нові шляхи для морського транспорту.

 
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