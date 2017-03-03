Напій для схуднення, який можна приготувати за 15 хвилин

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Наступила весна і багато хто мріє розлучитися із зайвими кілограмами. За статистикою, близько 69% людей у віці старше 20 років страждають ожирінням або надлишковою вагою. При цьому зайву вагу не скинеш простою прогулянкою в парку. Для цього знадобиться багато важкої роботи у вигляді правильного харчування і спеціальних вправ кожен день. Завдання можна спростити, приготувавши напій за простим рецептом.

Для приготування напою для схуднення знадобиться:

— 1 стебло селери;

— 1 лимон;

— 700 грамів чистої води.