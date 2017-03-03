Напій для схуднення, який можна приготувати за 15 хвилин

Наступила весна і багато хто мріє розлучитися із зайвими кілограмами. За статистикою, близько 69% людей у віці старше 20 років страждають ожирінням або надлишковою вагою. При цьому зайву вагу не скинеш простою прогулянкою в парку. Для цього знадобиться багато важкої роботи у вигляді правильного харчування і спеціальних вправ кожен день. Завдання можна спростити, приготувавши напій за простим рецептом.
Для приготування напою для схуднення знадобиться:
— 1 стебло селери;
— 1 лимон;
— 700 грамів чистої води.
Процес приготування:
1. Натерти стебло селери і додати 700 гр води.
2. Довести воду до кипіння і варити протягом 10 хвилин.
3. Дати воді охолонути.
4. Вичавити сік зі свіжого лимона у воду.
5. Процідити рідину і вилити в скляну пляшку або банку.
2. Довести воду до кипіння і варити протягом 10 хвилин.
3. Дати воді охолонути.
4. Вичавити сік зі свіжого лимона у воду.
5. Процідити рідину і вилити в скляну пляшку або банку.