Не пропусти
Головна / Здоров'я / Напій для схуднення, який можна приготувати за 15 хвилин

Напій для схуднення, який можна приготувати за 15 хвилин

в Здоров'я 03.03.2017 213 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Наступила весна і багато хто мріє розлучитися із зайвими кілограмами. За статистикою, близько 69% людей у віці старше 20 років страждають ожирінням або надлишковою вагою. При цьому зайву вагу не скинеш простою прогулянкою в парку. Для цього знадобиться багато важкої роботи у вигляді правильного харчування і спеціальних вправ кожен день. Завдання можна спростити, приготувавши напій за простим рецептом.

Для приготування напою для схуднення знадобиться:
— 1 стебло селери;
— 1 лимон;
— 700 грамів чистої води.

Процес приготування:
1. Натерти стебло селери і додати 700 гр води.
2. Довести воду до кипіння і варити протягом 10 хвилин.
3. Дати воді охолонути.
4. Вичавити сік зі свіжого лимона у воду.
5. Процідити рідину і вилити в скляну пляшку або банку.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments