Наслідки шторму у Каліфорнії (фото)

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Принаймні 7 людей загинули після того, як сильний шторм вдарив по Південній Каліфорнії в кінці минулого тижня, повені спостерігалися в Лос-Анджелесі і Сан-Дієго.



«Буревій виглядав найсильнішим штормом на південному-заході Каліфорнії в цьому сезоні. Цілком ймовірно, це був найсильніший протягом останніх шести років шторм, і, можливо, навіть з січня 1995 року», — повідомила Національна служба погоди.

Рекордна кількість опадів була зафіксована по всій південно -західній частині Каліфорнії в п’ятницю. Наприклад, в аеропорту Санта-Барбари зареєстровано 10,16 см дощу, в два рази більше, ніж в 1980 році, коли був встановлений попередній рекорд.

На початку цього тижня нова буревій вже націлився на Північну Каліфорнію. В цілях безпеки були евакуйовані люди. Вперше за останні 20 років було відкрито водоскид на водосховищі Дон Педро.

У понеділок метеорологи випустили попередження про спалах повеней по всій області затоки Сан-Франциско і в інших місцях в Північної Каліфорнії.















