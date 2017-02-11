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Навколо світу за 3 хвилини (відео)

в Відео 11.02.2017 39 пер.

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Планування подорожі завжди стомлює, а вже планування навколосвітньої подорожі — це просто логістичне пекло. Тому набагато простіше відкинутися на спинку крісла і облетіти всю земну кулю за дві з половиною хвилини, завдяки вражаючому гіперлепсу, зібраному з 3305 скріншотів Google Maps.

Творцеві цього відео, Маттео Аркондісу, знадобилося два дні, щоб прибрати з кожного кадру різні зайві значки, а потім відстежити і стабілізувати кожну послідовність кадрів, щоб створити відчуття плавності. Ще тиждень зайняв пост-продакшн. У результаті вийшло досить цікаве відео, немов зняте якимось всемогутнім супутником.

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