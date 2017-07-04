Найбільш проникливі фотографій, від яких стискається серце

Фотографія показує момент у часі, який ми не можемо пережити знову. Вона уособлює емоції, почуття, може спонукати і хвилювати нас. Часто фотографія фіксує момент, який може змінити життя або шокувати нас. Вона допомагає побачити історичний момент, який дозволяє нам зрозуміти певні речі.
Ось кілька сильних і проникливих фотографій, які можуть зачепити вас за живе.
Найсильніші фотографії
Собака сидить на могилі господаря, який помер під час катастрофічного зсуву біля Ріо-де-Жанейро в 2011 році.
Батько і син (1949 2009 рік).
Хірург після 23-годинної операції з пересадки серця. Його помічник спить у кутку.
Жінка сидить на уламках, викликаних сильним землетрусом і цунамі в Натора, Японія в березні 2011 року.
Житель села врятував бездомних кішок, переносячи їх в кошику на своїй голові під час сильних повеней в місті Куттак в Індії в 2011 році.
Сила квітки.
Чоловік прикриває обличчя під час дощу, який падає на те, що залишилося від його будинку в Янгоні, М’янмі. У 2008 році циклон Наргіс обрушився на М’янму, залишивши мільйони людей без даху над головою і забравши життя більше 100 000 людей.
Афганець пропонує чай солдату.
Безпритульні в Індії чекають на безкоштовну їжу мечеті в Нью-Делі, Індії.
Емоційні фотографії
Відтворена фотографія для конкурсу фотографій в 2006 році. Вона була створена на основі архівних знімків з війни 1941-1945 років.
Місіонер тримає руку голодуючої дитини.
Захід сонця на Марсі.
Зустріч жінки з дочкою після служби в Іраку протягом 7 місяців.
Могили жінки католички і її чоловіка протестанта в Голландії в 1888 році.
Собака Зан’єр врятувала тисячі життів під час серійних вибухів у березні 1993 року, виявивши більше 3329 кг вибухівки, 600 детонаторів, 249 ручних гранат і 6406 бойових снарядів. Вона була похована зі всіма почестей в 2000 році.
12-річний хлопчик Дієго Фразао Торкуато грає на скрипці на похоронах свого вчителя, який допоміг йому уникнути злиднів та жорстокості за допомогою музики.
Пожежний напуває коалу водою під час пожеж у Вікторії, Австралії в 2009 році.
Син намагається підняти свого батька.
5-річний хлопчик у циганській громаді в Сен-Жак, Перпіньян, Південна Франція.
Дівчинка перебуває в ізоляції для перевірки на радіацію і дивиться на свою собаку через вікно в Ніхонмацу, Японії 14 березня 2011 року.
Мати заспокоює сина в Конкорді, штат Алабама біля будинку, який був повністю зруйнований торнадо.
Дівчинка народу гуарані обіймає мертвого щура.
Джерело: lifebuzz
Переклад: Філіпенко Ст. Л.
Натхнення: