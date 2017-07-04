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Найбільш проникливі фотографій, від яких стискається серце

в Фото 04.07.2017 98 пер.

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Фотографія показує момент у часі, який ми не можемо пережити знову. Вона уособлює емоції, почуття, може спонукати і хвилювати нас. Часто фотографія фіксує момент, який може змінити життя або шокувати нас. Вона допомагає побачити історичний момент, який дозволяє нам зрозуміти певні речі.

Ось кілька сильних і проникливих фотографій, які можуть зачепити вас за живе.

Найсильніші фотографії

Собака сидить на могилі господаря, який помер під час катастрофічного зсуву біля Ріо-де-Жанейро в 2011 році.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

 Батько і син (1949 2009 рік).

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Хірург після 23-годинної операції з пересадки серця. Його помічник спить у кутку.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Жінка сидить на уламках, викликаних сильним землетрусом і цунамі в Натора, Японія в березні 2011 року.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

Житель села врятував бездомних кішок, переносячи їх в кошику на своїй голові під час сильних повеней в місті Куттак в Індії в 2011 році.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Сила квітки.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Чоловік прикриває обличчя під час дощу, який падає на те, що залишилося від його будинку в Янгоні, М’янмі. У 2008 році циклон Наргіс обрушився на М’янму, залишивши мільйони людей без даху над головою і забравши життя більше 100 000 людей.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Афганець пропонує чай солдату.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Безпритульні в Індії чекають на безкоштовну їжу мечеті в Нью-Делі, Індії.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

Емоційні фотографії

Відтворена фотографія для конкурсу фотографій в 2006 році. Вона була створена на основі архівних знімків з війни 1941-1945 років.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Місіонер тримає руку голодуючої дитини.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

Захід сонця на Марсі.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

 Зустріч жінки з дочкою після служби в Іраку протягом 7 місяців.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Могили жінки католички і її чоловіка протестанта в Голландії в 1888 році.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Собака Зан’єр врятувала тисячі життів під час серійних вибухів у березні 1993 року, виявивши більше 3329 кг вибухівки, 600 детонаторів, 249 ручних гранат і 6406 бойових снарядів. Вона була похована зі всіма почестей в 2000 році.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
12-річний хлопчик Дієго Фразао Торкуато грає на скрипці на похоронах свого вчителя, який допоміг йому уникнути злиднів та жорстокості за допомогою музики.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Пожежний напуває коалу водою під час пожеж у Вікторії, Австралії в 2009 році.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Син намагається підняти свого батька.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
5-річний хлопчик у циганській громаді в Сен-Жак, Перпіньян, Південна Франція.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Дівчинка перебуває в ізоляції для перевірки на радіацію і дивиться на свою собаку через вікно в Ніхонмацу, Японії 14 березня 2011 року.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Мати заспокоює сина в Конкорді, штат Алабама біля будинку, який був повністю зруйнований торнадо.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце
Дівчинка народу гуарані обіймає мертвого щура.

24 самых проникновенных фотографий, от которых сжимается сердце

Джерело: lifebuzz
Переклад: Філіпенко Ст. Л.
Натхнення: www.infoniac.ru

 
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