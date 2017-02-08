Найцікавіші факти про Марс

Марс. Червона планета, що притягає погляд, піднімаючись безхмарним вночі на горизонті яскравою червоною крапкою. Він виявився зовсім не таким, яким його уявляли письменники-фантасти, і він приховує в собі тисячі нерозгаданих таємниць. Поки ще не розгаданих.
- Марс найбільш схожа на Землю планета в Сонячній системі.
- Тонка атмосфера Марса складається в основному з вуглекислого газу.
- Марсіанська гора Олімп найвища гора в Сонячній системі, її висота становить 27,4 кілометра.
- Каньйон Долина Маринер на Марсі набагато глибша і довша від Великого Каньйону на Землі.
- Щільність марсіанської атмосфери становить приблизно один відсоток від земної.
- У Марса немає магнітного поля.
- Через відсутність озонового шару сонячна радіація на Марсі надзвичайно небезпечна.
- Марсіанські піщані бурі можуть захоплювати величезні області і тривати місяцями.
- Лише третина всіх коли-небудь відправлених на Марс космічних апаратів досягла своєї мети.
- Гравітація Марса в два з половиною рази слабкіша, ніж на Землі.
- Марс перший кандидат на колонізацію.
- Одна з теоретичних можливостей розігріти Марс, обговорюваних вченими, атомне бомбардування планети.
- Взимку на Марсі замерзає і випадає у вигляді сухого льоду п’ята частина атмосфери.
- Марс в десять разів легше Землі і вдвічі менше по діаметру.
- Марсіанські доби довше земних на 37 з половиною хвилин.
- Червоно-бурий колір Марса надає оксид заліза, якого дуже багато в марсіанському ґрунті.
- Колись на Марсі було достатньо води і, найімовірніше, була повноцінна атмосфера.
- Кора Марса цільна, на відміну від земної кори, що складається з окремих тектонічних плит.
- Рік на Марсі триває 687 земних днів.
- Назви супутників Марса, Деймоса і Фобоса, переводяться як Страх і Жах відповідно.
- Найбільший в Сонячній системі вулкан діаметром в шістсот кілометрів розташований саме на Марсі.
- Середня температура на Марсі становить приблизно -80 градусів Цельсія.
- Ще одна з колонізаційних ідей з перспективою на майбутнє доставка на Марс льоду з кілець Сатурна.
- Коли ядро Марса стало остигати, магнітне поле планети ослабло, а потім і зовсім зникло. Це послужило причиною, по якій атмосфера була вичищена сонячним вітром і практично зникла в космічному просторі, забравши з собою воду.