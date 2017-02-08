Найцікавіші факти про Марс

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Марс. Червона планета, що притягає погляд, піднімаючись безхмарним вночі на горизонті яскравою червоною крапкою. Він виявився зовсім не таким, яким його уявляли письменники-фантасти, і він приховує в собі тисячі нерозгаданих таємниць. Поки ще не розгаданих.