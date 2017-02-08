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Найцікавіші факти про Марс

в Різні цікавинки 08.02.2017 8 пер.

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Марс. Червона планета, що притягає погляд, піднімаючись безхмарним вночі на горизонті яскравою червоною крапкою. Він виявився зовсім не таким, яким його уявляли письменники-фантасти, і він приховує в собі тисячі нерозгаданих таємниць. Поки ще не розгаданих.

1-08-02-2017-600-450

  • Марс найбільш схожа на Землю планета в Сонячній системі.
  • Тонка атмосфера Марса складається в основному з вуглекислого газу.
  • Марсіанська гора Олімп найвища гора в Сонячній системі, її висота становить 27,4 кілометра.
  • Каньйон Долина Маринер на Марсі набагато глибша і довша від Великого Каньйону на Землі.
  • Щільність марсіанської атмосфери становить приблизно один відсоток від земної.
  • У Марса немає магнітного поля.
  • Через відсутність озонового шару сонячна радіація на Марсі надзвичайно небезпечна.
  • Марсіанські піщані бурі можуть захоплювати величезні області і тривати місяцями.
  • Лише третина всіх коли-небудь відправлених на Марс космічних апаратів досягла своєї мети.
  • Гравітація Марса в два з половиною рази слабкіша, ніж на Землі.
  • Марс перший кандидат на колонізацію.
  • Одна з теоретичних можливостей розігріти Марс, обговорюваних вченими, атомне бомбардування планети.
  • Взимку на Марсі замерзає і випадає у вигляді сухого льоду п’ята частина атмосфери.
  • Марс в десять разів легше Землі і вдвічі менше по діаметру.
  • Марсіанські доби довше земних на 37 з половиною хвилин.
  • Червоно-бурий колір Марса надає оксид заліза, якого дуже багато в марсіанському ґрунті.
  • Колись на Марсі було достатньо води і, найімовірніше, була повноцінна атмосфера.
  • Кора Марса цільна, на відміну від земної кори, що складається з окремих тектонічних плит.
  • Рік на Марсі триває 687 земних днів.
  • Назви супутників Марса, Деймоса і Фобоса, переводяться як Страх і Жах відповідно.
  • Найбільший в Сонячній системі вулкан діаметром в шістсот кілометрів розташований саме на Марсі.
  • Середня температура на Марсі становить приблизно -80 градусів Цельсія.
  • Ще одна з колонізаційних ідей з перспективою на майбутнє доставка на Марс льоду з кілець Сатурна.
  • Коли ядро Марса стало остигати, магнітне поле планети ослабло, а потім і зовсім зникло. Це послужило причиною, по якій атмосфера була вичищена сонячним вітром і практично зникла в космічному просторі, забравши з собою воду.

 
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