Чому вода і життя могли існувати на Марсі?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Присутність води на стародавньому Марсі – це справжній парадокс. На сьогоднішній день є багато вагомих доказів того, що рідкі річки періодично текли на поверхні планети. Приблизно три — чотири мільярди років тому Марс повинен був бути дуже холодним для підтримки рідкої води.

Дослідники з Гарварду припускали, що ранній Марс, можливо, періодично нагрівався сильним парниковим ефектом. В рамках своїх досліджень вчені з’ясували, що взаємодії між метаном, вуглекислим газом і воднем в ранній марсіанській атмосфері могли час від часу створювати теплі періоди на Червоній Планеті. І в цей самий час там могла існувати вода в рідкому вигляді.

«Ранній Марс унікальний тим, що тут могли існувати епізодичні періоди, коли життя процвітало», — сказав учений Робін Вордсворт.

Чотири мільярди років тому Сонце було приблизно на 30 відсотків слабкіше, ніж сьогодні. А це значить, що значно менше сонячного випромінювання досягало марсіанської поверхні. Убога радіація, яка дійсно досягала планети, була спіймана в пастку атмосферою Марса, а це в свою чергу призводило до теплих, вологих періодів на планеті.