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Незвичайне фото Харона від НАСА (фото)

в Фото 10.02.2017 52 пер.

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Завдяки космічному апарату «Нові Горизонти» отримано досить незвичайне фото найбільшого супутника карликової планети Плутон.

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Такого Харона ми ще не бачили! Подумаєте ви і будете праві. Дивлячись на нове зображення найбільшого з п’яти супутників Плутона, здається, це молодий зростаючий місяць, тобто молодик. Саме так виглядав Харон 15 липня 2015 року, коли він був знятий камерами автоматичної міжпланетної станції «Нові Горизонти» з відстані 160 000 кілометрів. Незважаючи на те, що фотографія була зроблена півтора роки тому, вона тільки зараз була вперше представлена широкій публіці.

 

Для отримання цієї фотографії була задіяна мультиспектральна камера Ralph для зйомок у видимому хвильовому діапазоні.

Яскравий півмісяць на правій стороні Харона — це частина освітленого сонцем ландшафту супутника карликової планети.

 
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