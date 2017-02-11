Незвичайну хмару-воронку спостерігали в Ріо-де-Жанейро (фото)

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Бразильський фотограф Хеліо Вітав, зробив знімок воронкоподібної хмари в Ріо-де-Жанейро.

«Хмара з’явився за півгодини перед світанком, — розповів Вітав порталу Spaceweather. — Вона була частиною грозової мережі, що наближалася до міста і принесла зливи кілька годин потому».

Метеорологи називають хмари такого типу «тубами» або тубообразними хмарами. Вони являють собою вир вологого повітря, що частково відокремився від грозового середовища. «Туба», що досягла землі, отримує нову назву, — торнадо. «Незважаючи на грізний вигляд, ця туба так і не опустилася на землю і не завдала ніякої шкоди», — сказав Вітав.