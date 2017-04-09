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Оборудование для пожарников

в Поради 09.04.2017 5 пер.

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Работа пожарником очень сложная и каждая день опасная. Бороться с пожаром на сегодняшний день стало намного проще, ведь появились современные оборудования, а также пожарные машины, которые значительно упрощают эту работу.

ПОСТ-1 начал работать с 1997 года и является единственной компанией в Украине, которая одновременно предлагает полное инновационное оборудование, специальную технику, а также защитные средства, которые могут быть использованы пожарной охраной, армией, полицией и охраной труда, более подробно на сайте http://www.post-01.com.ua .

Мы успешно сотрудничаем с 75 компаниями из 27 стран. Также у нас есть собственное производство, отдел продаж и зарубежные специалисты, которые имеют аттестаты.

Наша компания стала дистрибьютор для многих популярных компаний.

Почему с нами выгодно сотрудничество?

  • Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество со своими клиентами;
  • Являемся ответственными и надёжными;
  • Поставляем только оборудование, которое имеет специальный сертификат;
  • С радостью помогаем обучиться работе с новым оборудованием;
  • Предлагаем обслуживание по гарантии и после её окончания;
  • У нас вежливая техническая поддержка;
  • Мы можем модернизировать ранее поставленную технику;
  • У нас есть приятная система скидок для наших постоянных клиентов;
  • Наши сотрудники компании занимаются регулярным повышением квалификации;
  • Мы помогаем создать сервисную службу для обслуживания оборудований на вашем предприятии.

Чем вас порадует наш каталог?

  • Пожарным оборудованием: противопожарный рукав, лафетный ствол, мобильная установка для прекращения пожара, дыхательный аппарат, баллон, дымосос, портативный тепловизор, пожарная машина и специальная лестница, пожарный мотопомп, компрессор.
  • Спасательным оборудованием и снаряжением: осветительной установкой, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, гидравлической и механической распоркой, откачивающей мотопомпой, генератором, специальными приборами для эффективного поиска людей под заваленными сооружениями;
  • Тактическим оборудованием: баллистической маской и очками, гидравлическим инструментом для проникновений;
  • Охраной труда: противогазами, масками, фильтрами, душевыми аварийными системами.

На сегодня каждая пожарная часть имеет три вида машин:

  • основную;
  • специальную;
  • вспомогательную.

Также в помощь пожарным есть необходимое оборудование:

  • ручной инструмент;
  • рукав;
  • огнетушитель;
  • насос;
  • защитный противогазовый и противодымный прибор.

На каждом посту обязательно должен быть:

  • оборудованный ящик под песок;
  • пожарный в щит, в который укомплектован лом, багор, топор, огнетушитель, ведро и кошма.

Наша компания всегда направляется на стадию развития, находится в активных поисках направлений, которые на сегодняшний день являются востребованными. Наш ассортимент в каталогах постоянно обновляется, особое внимание уделяется для разделов армии и полиции.

Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться качественным пожарным оборудованием, аварийно-спасательным оборудованием, тактическим и средствами для защиты охраны труда.

 
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