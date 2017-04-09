Оборудование для пожарников

Работа пожарником очень сложная и каждая день опасная. Бороться с пожаром на сегодняшний день стало намного проще, ведь появились современные оборудования, а также пожарные машины, которые значительно упрощают эту работу.
ПОСТ-1 начал работать с 1997 года и является единственной компанией в Украине, которая одновременно предлагает полное инновационное оборудование, специальную технику, а также защитные средства, которые могут быть использованы пожарной охраной, армией, полицией и охраной труда, более подробно на сайте http://www.post-01.com.ua .
Мы успешно сотрудничаем с 75 компаниями из 27 стран. Также у нас есть собственное производство, отдел продаж и зарубежные специалисты, которые имеют аттестаты.
Наша компания стала дистрибьютор для многих популярных компаний.
Почему с нами выгодно сотрудничество?
- Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество со своими клиентами;
- Являемся ответственными и надёжными;
- Поставляем только оборудование, которое имеет специальный сертификат;
- С радостью помогаем обучиться работе с новым оборудованием;
- Предлагаем обслуживание по гарантии и после её окончания;
- У нас вежливая техническая поддержка;
- Мы можем модернизировать ранее поставленную технику;
- У нас есть приятная система скидок для наших постоянных клиентов;
- Наши сотрудники компании занимаются регулярным повышением квалификации;
- Мы помогаем создать сервисную службу для обслуживания оборудований на вашем предприятии.
Чем вас порадует наш каталог?
- Пожарным оборудованием: противопожарный рукав, лафетный ствол, мобильная установка для прекращения пожара, дыхательный аппарат, баллон, дымосос, портативный тепловизор, пожарная машина и специальная лестница, пожарный мотопомп, компрессор.
- Спасательным оборудованием и снаряжением: осветительной установкой, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, гидравлической и механической распоркой, откачивающей мотопомпой, генератором, специальными приборами для эффективного поиска людей под заваленными сооружениями;
- Тактическим оборудованием: баллистической маской и очками, гидравлическим инструментом для проникновений;
- Охраной труда: противогазами, масками, фильтрами, душевыми аварийными системами.
На сегодня каждая пожарная часть имеет три вида машин:
- основную;
- специальную;
- вспомогательную.
Также в помощь пожарным есть необходимое оборудование:
- ручной инструмент;
- рукав;
- огнетушитель;
- насос;
- защитный противогазовый и противодымный прибор.
На каждом посту обязательно должен быть:
- оборудованный ящик под песок;
- пожарный в щит, в который укомплектован лом, багор, топор, огнетушитель, ведро и кошма.
Наша компания всегда направляется на стадию развития, находится в активных поисках направлений, которые на сегодняшний день являются востребованными. Наш ассортимент в каталогах постоянно обновляется, особое внимание уделяется для разделов армии и полиции.
Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться качественным пожарным оборудованием, аварийно-спасательным оборудованием, тактическим и средствами для защиты охраны труда.