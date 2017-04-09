Оборудование для пожарников

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Работа пожарником очень сложная и каждая день опасная. Бороться с пожаром на сегодняшний день стало намного проще, ведь появились современные оборудования, а также пожарные машины, которые значительно упрощают эту работу.

ПОСТ-1 начал работать с 1997 года и является единственной компанией в Украине, которая одновременно предлагает полное инновационное оборудование, специальную технику, а также защитные средства, которые могут быть использованы пожарной охраной, армией, полицией и охраной труда, более подробно на сайте http://www.post-01.com.ua .

Мы успешно сотрудничаем с 75 компаниями из 27 стран. Также у нас есть собственное производство, отдел продаж и зарубежные специалисты, которые имеют аттестаты.

Наша компания стала дистрибьютор для многих популярных компаний.

Почему с нами выгодно сотрудничество?

Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество со своими клиентами;

Являемся ответственными и надёжными;

Поставляем только оборудование, которое имеет специальный сертификат;

С радостью помогаем обучиться работе с новым оборудованием;

Предлагаем обслуживание по гарантии и после её окончания;

У нас вежливая техническая поддержка;

Мы можем модернизировать ранее поставленную технику;

У нас есть приятная система скидок для наших постоянных клиентов;

Наши сотрудники компании занимаются регулярным повышением квалификации;

Мы помогаем создать сервисную службу для обслуживания оборудований на вашем предприятии.

Чем вас порадует наш каталог?

Пожарным оборудованием: противопожарный рукав, лафетный ствол, мобильная установка для прекращения пожара, дыхательный аппарат, баллон, дымосос, портативный тепловизор, пожарная машина и специальная лестница, пожарный мотопомп, компрессор.

Спасательным оборудованием и снаряжением: осветительной установкой, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, гидравлической и механической распоркой, откачивающей мотопомпой, генератором, специальными приборами для эффективного поиска людей под заваленными сооружениями;

Тактическим оборудованием: баллистической маской и очками, гидравлическим инструментом для проникновений;

Охраной труда: противогазами, масками, фильтрами, душевыми аварийными системами.

На сегодня каждая пожарная часть имеет три вида машин:

основную;

специальную;

вспомогательную.

Также в помощь пожарным есть необходимое оборудование:

ручной инструмент;

рукав;

огнетушитель;

насос;

защитный противогазовый и противодымный прибор.

На каждом посту обязательно должен быть:

оборудованный ящик под песок;

пожарный в щит, в который укомплектован лом, багор, топор, огнетушитель, ведро и кошма.

Наша компания всегда направляется на стадию развития, находится в активных поисках направлений, которые на сегодняшний день являются востребованными. Наш ассортимент в каталогах постоянно обновляется, особое внимание уделяется для разделов армии и полиции.

Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться качественным пожарным оборудованием, аварийно-спасательным оборудованием, тактическим и средствами для защиты охраны труда.