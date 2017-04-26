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Парад айсбергів в канадському містечку (фото)

в Фото 26.04.2017 56 пер.

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Життя невеликого Канадського містечка Фейріленд Ньюфаундленд досить буденне: його жителі працюють, бачаться з друзями, відвідують місцеві бари і раз у рік, навесні, стають свідками заворожливого видовища: справжнього параду айсбергів. Найкращий вид відкривається в містечку, яке так і називається: «Алея айсбергів». Ця назва говорить сама за себе: кожну весну уздовж цього місця пропливають величезні айсберги.
Парад айсбергов в канадском городке потряс интернет
Щороку сотні айсбергів покидають рідні берега Гренландії і дрейфують вздовж морських шляхів північної Атлантики. Це щорічне природне явище стало справжньою туристичною визначною пам’яткою, яка залучає не тільки приїжджих, але і самих жителів Фейріленда та інших міст, розташованих вздовж «Алеї айсбергів».
В цьому році айсбергів особливо багато, і деякі з них дійсно величезні. Вчені вважають, що це, взагалі, не дуже добре, оскільки є відхиленням від норми і являє собою наслідок глобального потепління. Щоб там не було, фотографії цих гігантів просто зачаровують.

Парад айсбергов в канадском городке потряс интернет

 
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