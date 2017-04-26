Парад айсбергів в канадському містечку (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Життя невеликого Канадського містечка Фейріленд Ньюфаундленд досить буденне: його жителі працюють, бачаться з друзями, відвідують місцеві бари і раз у рік, навесні, стають свідками заворожливого видовища: справжнього параду айсбергів. Найкращий вид відкривається в містечку, яке так і називається: «Алея айсбергів». Ця назва говорить сама за себе: кожну весну уздовж цього місця пропливають величезні айсберги.



Щороку сотні айсбергів покидають рідні берега Гренландії і дрейфують вздовж морських шляхів північної Атлантики. Це щорічне природне явище стало справжньою туристичною визначною пам’яткою, яка залучає не тільки приїжджих, але і самих жителів Фейріленда та інших міст, розташованих вздовж «Алеї айсбергів».

В цьому році айсбергів особливо багато, і деякі з них дійсно величезні. Вчені вважають, що це, взагалі, не дуже добре, оскільки є відхиленням від норми і являє собою наслідок глобального потепління. Щоб там не було, фотографії цих гігантів просто зачаровують.