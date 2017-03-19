Причина раптової смерті молодих людей криється в гені

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Міжнародна група вчених з Канади, Південно-Африканської Республіки та Італії виявили ген, який сприяє раптовій смерті серед молодих людей, особливо спортсменів.



Мутації у виявленому гені, що позначається CDH2, викликають аритмогенну дисплазію правого шлуночка. Це спадкове захворювання характеризується порушенням діяльності серцевої мускулатури. М’язова тканина замінюється на сполучну, що призводить до тахікардії і фібриляції. Відомо, що ця патологія є причиною смерті зовні здорових людей у віці близько 35 років.

Вчені встановили кодуючы послідовності ДНК у двох членів однієї сім’ї, які страждали аритмогенною дисплазією. Було проаналізовано понад 13 тисяч генів, присутніх в одному і тому ж варіанті у обох пацієнтів.

CDH2 кодує білок N-кадгерин, який вбудований в клітинну мембрану і бере участь в утворенні контактів між клітинами серцевої мускулатури. Його участь у розвитку серцевої недостатності була підтверджена відкриттям другого виду мутації, що зачіпає ген, у пацієнта з дисплазією з іншої сім’ї.