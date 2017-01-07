Рекордні дощі і снігопади обрушилися на США

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Рекордна кількість снігу з дощем обрушилися на захід США в четвер, 5 січня, повідомляє «Рейтерс». У регіоні спостерігаються повені та морозна погода.

Попередження про зимовий шторм діють у Каліфорнії, Колорадо, Вайомінг і Юті.

Каліфорнія, де п’ятирічна посуха стала причиною десятків природних пожеж, з нетерпінням чекала повені і зливи. Як передбачається, ріки розіллються на півночі і в центрі штату, а масштаб повеней буде порівнянний тільки з паводками, які в останній раз спостерігали в грудні 2005 року, повідомляє Національна погодна служба.

Снігу в гірському ланцюгу Сьєрра-Невада, найважливішого джерела води для Каліфорнії, буде в два рази вище середньої норми для січня.

Снігові шторми пошарпали Орегон, в результаті чого закрили шосе і школи. В місто Медфорд в Орегоні заметіль принесла понад 20 см снігу за один день. Це рекордний добовий обсяг майже за століття. Поліція штату Орегон повідомила, що регіональне управління, розташоване в 80 км на південний схід від Портленда, поховане під півтораметровим заметом.

Восьмирічна дівчинка загинула у Отісі в Орегоні. Вітер повалив дерево на будинок, де знаходилася нещасна дівчинка.

У Бойсе, столиці Айдахо, в середу, 4 січня, випало 16,5 см снігу, що стало абсолютним рекордом для цієї дати. Товщина сніжного покриву склала 38 см — ще один рекордний показник.