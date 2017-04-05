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Розроблені нічні сонячні батареї

в Технології 05.04.2017 29 пер.

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Тепер електрика доступно навіть в темний час доби і при поганій погоді.

Разработаны ночные солнечные батареи

У Китаї винайшли інноваційний спосіб генерації енергії з альтернативних джерел. Сонячні панелі можуть виробляти енергію в нічний час завдяки спеціальному люмінофору — перетворювачу енергії, що поглинається в світлове випромінювання. Модифікований елемент відрізняється надто тривалим світінням.

Отримане вдень світло продовжує поглинатися і перероблятися ще протягом декількох годин після заходу сонця, передаючи електрику. Завдяки цій розробці можна тривалий час отримувати енергію в хмарну погоду.

Китайські вчені в останні роки є найбільш успішними фахівцями в області розробки і модифікації альтернативних джерел енергії та супутньої техніки.

 
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