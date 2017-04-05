Розроблені нічні сонячні батареї

У Китаї винайшли інноваційний спосіб генерації енергії з альтернативних джерел. Сонячні панелі можуть виробляти енергію в нічний час завдяки спеціальному люмінофору — перетворювачу енергії, що поглинається в світлове випромінювання. Модифікований елемент відрізняється надто тривалим світінням.

Отримане вдень світло продовжує поглинатися і перероблятися ще протягом декількох годин після заходу сонця, передаючи електрику. Завдяки цій розробці можна тривалий час отримувати енергію в хмарну погоду.