Розроблені нічні сонячні батареї

Тепер електрика доступно навіть в темний час доби і при поганій погоді.
У Китаї винайшли інноваційний спосіб генерації енергії з альтернативних джерел. Сонячні панелі можуть виробляти енергію в нічний час завдяки спеціальному люмінофору — перетворювачу енергії, що поглинається в світлове випромінювання. Модифікований елемент відрізняється надто тривалим світінням.
Отримане вдень світло продовжує поглинатися і перероблятися ще протягом декількох годин після заходу сонця, передаючи електрику. Завдяки цій розробці можна тривалий час отримувати енергію в хмарну погоду.
Китайські вчені в останні роки є найбільш успішними фахівцями в області розробки і модифікації альтернативних джерел енергії та супутньої техніки.