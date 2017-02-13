Сім років сонячної активності очима SDO (відео)

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Вчора сонячна обсерваторія SDO відзначила сьому річницю з моменту запуску. За давньою традицією, в честь цієї події співробітники місії публікують невеликий ролик, присвячений роботі апарату. І цей раз не став винятком. Але якщо попередні ювілейні відео зазвичай охоплювали проміжок в один минулий рік, то новий таймлапс виявився набагато епічнішим: на ньому зображені майже сім років з життя Сонця.

SDO може робити зображення Сонця на різноманітних довжинах хвиль. У відео використано дві з них. «Велике» Сонце знято камерою HMI у видимій частині спектра. «Мале» Сонце камерою AIA в екстремальному ультрафіолеті — цей режим дозволяє спостерігати сонячну корону. Один кадр відповідає 12 годинам. Чорне кружельце на позначці 1.15 — транзит Венери по диску Сонця.



Також можна звернути увагу на позначку 2.13. На ній з’являється епічна пляма AR 12192. Це найбільша пляма поточного 24 циклу активності, і найбільша пляма, що спостерігалося на Сонце з 1990 року. Її ширина перевищувала 130 тисяч кілометрів, що можна порівняти з діаметром Юпітера.

Таймлапс відмінно демонструє динаміку 24 циклу сонячної активності. Можна побачити поступове збільшення кількості плям, а також їх поступове зміщення від більш високих широт в екваторіальну зону.

Для зручності, на таймлапсі також показаний графік з кількістю плям. На ньому можна побачити два піка в 2011 і 2014 році. І це незвично. Зазвичай активність поступово зростає, досягає максимального значення, а потім починає зменшуватися. Два піка це щось на зразок аномалії. Можливо це наслідок загальної слабкості цього циклу. Кількість сонячних плям, що спостерігалися під час нього, була одним з найменших за останнє сторіччя.