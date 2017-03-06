Найбільш екологічні будинки (фото)

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Нікому не кажіть, що у вашому новому дорогому котеджі – газове опалення! Ви ризикуєте уславитися як мінімум старомодним. Зараз у тренді – сумісні з екологією будинки, причому, чим більше – тим краще! До чого може призвести мода на еко-технології, ми розповімо в нашому Топі найбільш екологічних будинків світу.

1. «Нульовий» Пілотний проект від Snohetta



Цей диво-будиночок втре носа тим, хто звик нарікати на те, що «клімат», мовляв, «не той». Найбільш екологічний будинок придуманий норвежцями для Норвегії. Він не тільки повністю забезпечує себе електроенергією, він виробляти її більше ніж потрібно – в три рази більше! Крім того, він збирає дощову воду, використовує систему рекуперації тепла і масу інших корисних еко-дрібниць.

2. Таверна Wis в Чикаго



Таверна Wis перша в Чикаго отримала золотий сертифікат LEED (Лідерство в енергетичному та екологічному проектуванні). І, скажімо прямо, вона це заслужила (як і друге місце в нашому топі екологічних будинків). Геотермальне опалення, сонячні панелі і озеленена покрівля, енергозберігаючі технології та … тераса з перероблених вінілових дисків!

3. Будинок-дерево в Болгарії



Наступного разу, коли ви приїдете в Варну підсмажити бочка, не полінуйтеся знайти Будинок-дерево. Його дах – просто еталон енергобережливості. Потрійне скління пропускає зігріваюче сонячне світло і не випускає назовні тепло, жолобки збирають дощову воду, а сонячні панелі забезпечують будинок електрикою.

4. OPA-будинок в Санта-Фе



Будинок, побудований Overland Partners Architects – це майже космічний корабель. Використана його мешканцями вода фільтрується і використовується повторно для господарських цілей. Електроенергія акумулюється сонячними панелями. А рослини, що прикрашають двір, для довідки, стійкі до посухи і не потребують додаткового поливу.

5. Осінній будинок в Сан-Франциско



І якщо ви вважаєте, що «зелений» будинок не може бути розкішним, то прийшов час змінити свої погляди. Максимально прозорий і, безсумнівно, люксовий будинок від Fougeron Architecture теж використовує систему фільтрації використаної води, а ще – автоматичний контроль кватирок, щоб забезпечувати природну вентиляцію напротивагу кондиціонуванню.

6. Ковзний будинок у Лондоні



Хтось може заперечити, що фільтри і система рекуперації коштують так дорого, що зводять усі зусилля по економії на ресурсах нанівець. Але подивіться на «ковзний дім», який Carl Turner Architects розробляють спеціально для сімейного використання. У ньому є система збору дощової води, природна вентиляція, сонячні панелі і ще він економить тепло за рахунок потрійного скління. Архітектори обіцяють, що після доопрацювання, такий будинок зможе придбати типова англійська родина.

7. Притулок в Канаді



Притулок, або як його ще називають (неважко здогадатися, чому), «Кутовий будинок», розташований в континентальному кліматі. А це означає, що він повинен бути однаково готовий і до зимової холоднечі, і до літньої спеки. Завдяки своїй формі і «дружбі» з пагорбом, в який він занурений майже наполовину, Притулок з обома завданнями справляється чудово.

8. Будинок в Хатфілде, Англія



Маєток у Хатфілде доводить, що і традиційний англійський будинок-фортеця може бути цілком собі еко-френдлі. Візьміть собі на замітку потрійне панорамне скління, включення світла по руху, тепловий насос повітря-повітря, збір дощової води і так далі. Правда, вартість такого будинку зашкалює – 1,75 млн. фунтів стерлінгів (11 акрів землі включені).

9. Підземний будинок в Швейцарії



Зануритися під землю – відмінний спосіб зберігати в будинку оптимальну температуру і влітку, і взимку. Широкі вікна дозволяють днем відмовитися від штучного світла і знизити рахунки за опалення.

10. Будинок Наомі Кемпбелл в Туреччині



Не обійшлося в нашому Топі найбільш екологічних будинків без знаменитостей. «Око Гора» або уаджет Наомі Кемпбелл – це доказ, що і знаменитості бувають свідомими. Дах будинку акумулює все тепло, яке необхідно дому, що дозволяє відмовитися від штучного опалення.