Найбільш очікувані смартфони 2017

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Рік від року нас пригощають новинами про те, що ось-ось з’являться вічні батарейки, а смартфони замінять камери і їх цілком можна буде згортати в трубочку. І рік за роком ці очікування себе не виправдовують. Так, може, розслабитися, і просто подивитися, що нам запропонують виробники в 2017? Можливо щось цікавеньке знайдеться…

1 Apple iPhone 8



Навіть прості чутки про те, що Apple, можливо, випустить восьмий айфон в 2017 році, призводять публіку у ажіотаж. Очікується що ювілейний девайс (iPhone від Apple виповнюється 10 років) отримає абсолютно новий вигляд і дві камери в 12 і 8 Mb, а також купу інших корисностей. Швидше за все, модель буде представлена світу в 4 кварталі 2017.

2 Samsung Galaxy S8



Модель Galaxy S8 and S8+ від Самсунг стане справжнім порятунком для компанії після захливого провалу Galaxy S7. Це буде безрамковий смартфон в двох розмірах – і 6,2 5,8 дюйма. Також, Galaxy S8 стане першим смартфоном з новітнім суперпроцессором Snapdragon 835 SoC.

3 Xiaomi Mi 6



Від Самсунг лише трохи відстає Xiaomi Mi 6, який першим з китайських смартфонів отримає восьмиядерний Snapdragon 835. Від інших новинок ринку смартфони Сяоми відрізняє більш приємна для покупців ціна, все інше – на висоті! Точна дата виходу девайса невідома, але буквально на днях він з’явився в схематичних малюнках. Публіку починають розігрівати!

4 HTC 11 (HTC Ocean)



Нова модель смартфона HTC, як очікується, буде носити назву Ocean. Завдяки витоку даних з компанії можна очікувати, що цей смартфон буде повністю безкнопочним, керованим голосом, жестами і свайпами.

5 Microsoft Surface Smartphone



Модель смартфона від Microsoft нарешті очікується у 2 кварталі 2017 року. Що там є? Чого там тільки немає! Intel Atom 64-bit процесор і Windows 10, 21-мегапіксельна (!) камера і бездротова зарядка! Ущипніть мене…

6 OnePlus 5



За чутками, OnePlus збирається пропустити 4-й порядковий номер, тому мова дійсно йде про OnePlus 5. Що ж чекати від новинки, крім сюрпризу з ім’ям? Дізнаємося в травні або червні, поки можна говорити про те, що смартфон буде випущений в керамічному або скляному корпусі. Гнутися ця штука точно не буде.

7 Google Pixel 2



Новий смартфон від Google буде, але який? Про це гадають всі шанувальники інтернет-монстра, які полюбили чудові камери смартфона. Новинку, ймовірно, покажуть в жовтні, так що доведеться почекати.

8 Xiaomi Mi Mix 2



У цьому році очікується вихід нового Mi Mix, другого по черзі. Технічні деталі і вигляд новинки ретельно приховуються, але судячи з заяв директорів компанії, вони збираються зробити крок ще далі в концептуальність і зроблять смартфон дійсно безрамковий, безкнопочним, які працюють виключно на сенсорах.

9 Samsung Galaxy Note 8



Можна посперечатися про те, що хтось поставив би цей смартфон і на перше місце. На перше місце в серії смартфонів типу Note. Його обладнають 6-гігабайтною оперативною пам’яттю, а можливо і більше. І звичайно, при ньому залишиться його стилус.

10 Nokia Android



Вам більше не доведеться соромитися, якщо ви є шанувальником Nokia. Управління в компанії перехопила фінська HMD, яка добре попрацювала над дизайном девайса. Так, говорять, він цілком зможе конкурувати з лідерами нашого ТОПа очікуваних новинок смартфонів 2017. А начинка на Android ще нікого не підводила.

Натхнення: dekatop.com