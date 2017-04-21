Найбільш очікувані смартфони 2017

Рік від року нас пригощають новинами про те, що ось-ось з’являться вічні батарейки, а смартфони замінять камери і їх цілком можна буде згортати в трубочку. І рік за роком ці очікування себе не виправдовують. Так, може, розслабитися, і просто подивитися, що нам запропонують виробники в 2017? Можливо щось цікавеньке знайдеться…
1 Apple iPhone 8
Навіть прості чутки про те, що Apple, можливо, випустить восьмий айфон в 2017 році, призводять публіку у ажіотаж. Очікується що ювілейний девайс (iPhone від Apple виповнюється 10 років) отримає абсолютно новий вигляд і дві камери в 12 і 8 Mb, а також купу інших корисностей. Швидше за все, модель буде представлена світу в 4 кварталі 2017.
2 Samsung Galaxy S8
Модель Galaxy S8 and S8+ від Самсунг стане справжнім порятунком для компанії після захливого провалу Galaxy S7. Це буде безрамковий смартфон в двох розмірах – і 6,2 5,8 дюйма. Також, Galaxy S8 стане першим смартфоном з новітнім суперпроцессором Snapdragon 835 SoC.
3 Xiaomi Mi 6
Від Самсунг лише трохи відстає Xiaomi Mi 6, який першим з китайських смартфонів отримає восьмиядерний Snapdragon 835. Від інших новинок ринку смартфони Сяоми відрізняє більш приємна для покупців ціна, все інше – на висоті! Точна дата виходу девайса невідома, але буквально на днях він з’явився в схематичних малюнках. Публіку починають розігрівати!
4 HTC 11 (HTC Ocean)
Нова модель смартфона HTC, як очікується, буде носити назву Ocean. Завдяки витоку даних з компанії можна очікувати, що цей смартфон буде повністю безкнопочним, керованим голосом, жестами і свайпами.
5 Microsoft Surface Smartphone
Модель смартфона від Microsoft нарешті очікується у 2 кварталі 2017 року. Що там є? Чого там тільки немає! Intel Atom 64-bit процесор і Windows 10, 21-мегапіксельна (!) камера і бездротова зарядка! Ущипніть мене…
6 OnePlus 5
За чутками, OnePlus збирається пропустити 4-й порядковий номер, тому мова дійсно йде про OnePlus 5. Що ж чекати від новинки, крім сюрпризу з ім’ям? Дізнаємося в травні або червні, поки можна говорити про те, що смартфон буде випущений в керамічному або скляному корпусі. Гнутися ця штука точно не буде.
7 Google Pixel 2
Новий смартфон від Google буде, але який? Про це гадають всі шанувальники інтернет-монстра, які полюбили чудові камери смартфона. Новинку, ймовірно, покажуть в жовтні, так що доведеться почекати.
8 Xiaomi Mi Mix 2
У цьому році очікується вихід нового Mi Mix, другого по черзі. Технічні деталі і вигляд новинки ретельно приховуються, але судячи з заяв директорів компанії, вони збираються зробити крок ще далі в концептуальність і зроблять смартфон дійсно безрамковий, безкнопочним, які працюють виключно на сенсорах.
9 Samsung Galaxy Note 8
Можна посперечатися про те, що хтось поставив би цей смартфон і на перше місце. На перше місце в серії смартфонів типу Note. Його обладнають 6-гігабайтною оперативною пам’яттю, а можливо і більше. І звичайно, при ньому залишиться його стилус.
10 Nokia Android
Вам більше не доведеться соромитися, якщо ви є шанувальником Nokia. Управління в компанії перехопила фінська HMD, яка добре попрацювала над дизайном девайса. Так, говорять, він цілком зможе конкурувати з лідерами нашого ТОПа очікуваних новинок смартфонів 2017. А начинка на Android ще нікого не підводила.
Натхнення: dekatop.com