Toyota і Shell роблять ставку на водневе паливо

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Нещодавно цілих тринадцять транспортних, енергетичних та індустріальних компаній-гігантів зібралися і вирішили інвестувати майже 11 мільярдів доларів у розвиток і просування водневої енергетики. Для того щоб ефективно агітувати інших наслідувати їх прикладу, була створена спеціальна рада Hydrogen Council.

Генеральний директор Shell переконаний, що у водню є великий потенціал, тому необхідно враховувати цей момент, адже енергетичний ринок змінюється дуже швидко.

Серед гігантів, які вирішили вкласти гроші в розвиток водневої енергетики, вже знаходяться Hyundai, Toyota, Shell, залізнична компанія Alstom, BMW AG, Daimler AG, Honda і багато інших. Нафтові і газові компанії, що вирішили приєднатися до просування водню, консорціум збирається щедро заохочувати грошима.

Представники нової організації будуть працювати і з урядами країн, переконуючи їх у необхідності розвитку нової інфраструктури та внесення змін в законодавство.

На тлі зростаючого інтересу до електричного транспорту, просування водню виглядає як спроба зберегти позиції нафтових гігантів і виробників автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Втім, компаніям, зайнятим видобутком газу і нафти, поки рано хвилюватися, адже на газ і нафту утримується стабільно високий попит. Швидше, воднева ініціатива — перестраховка на майбутнє.