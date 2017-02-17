Цікаві факти про Македонію

Македонія невелика європейська держава неподалік від Греції. Її назва своїм корінням сягає до македонців, які населяли ті землі кілька тисяч років тому. В наш час, звичайно, Македонія мало кому відома, але колись в цих краях вершилися великі справи і відбувалися безсмертні подвиги.
- На південному заході Македонії розташувалося глибоководне Охридське озеро. Воно примітне своїм віком близько п’яти мільйонів років.
- Охридське озеро Македонії унікальне своїм ендемізмом . Фітопланктон, рослини, зоопланктон, риби від коропових до хижих видів, ракоподібні, молюски, губки і планарії — безліч різних створінь живе тільки тут.
- Македонці привітний і гостинний народ. Туристам варто знати, що велика частина готелів має оцінку лише в 2 або 3 зірки, але при цьому вони зазвичай обладнані всіма зручностями.
- Кухня Македонії щедра на розміри порцій. Македонські кулінари готують страви, які не зустрінеш в жодній іншій країні світу.
- Дуже популярний алкогольний напій в Македонії — ракія, міцністю 40-60 градусів. Раніше в історії ракію називали « Шумандійскім чаєм» через її зігріваючий ефект. Вважається, що хороша ракія повільно виливається в келих, подібно меду.
- У 1910 році в Македонії народилася дівчинка великої доброти і милосердя Агнес Гонджа Бояджіу. Сьогодні всі її знають як Матір Терезу.
- Після сильного землетрусу в 1963 році крім будівель і споруд було зруйновано автобусний парк. Для його відновлення македонці закупили в Китаї кілька сотень автобусів, створених спеціально для Македонії. Примітною рисою червоних двоярусних автобусів є їхня схожість з лондонськими.
- 67% жителів Македонії православні християни, 30% мусульмани.
- Македонське походження батька Олександра Македонського не дає Греції спокою, і ці країни постійно сперечаються про його приналежність до обох країн. Цей багатовіковий конфлікт не дає Македонії вступити до Євросоюзу на повних правах.
- Македонія не зможе вступити в ЄС до тих пір, поки Греція не змириться з назвою Республіки Македонія. Вся справа в тому, що на території Греції є область однойменної назви, і греки не задоволені, що країна Македонія названа так само, як частина їх держави.
- Місцева музика, кухня і деякі традиції можуть здатися схожими з турецькими. Це дійсно так, оскільки з 14 по 19 століття Македонія входила до складу Османської Імперії, і ці півтисячі років залишили помітний слід.
- Македонія має свої поклади золота, срібла і рубінів. Македонці стверджують, що їх рубіни кольору молодої крові добувають в єдиній шахті в світі.
- Стародавнє македонське місто Кукліца (точніше, мальовничі руїни), складається з 120 кам’яних скульптур. Назву місто отримало за рахунок подібності форм творінь природного корозії з ляльками, що нагадують людей.
- Дивовижні жести Македонського народу можуть привести в замішання іноземного туриста. Якщо македонець киває головою, це означає його незгоду, якщо качає з боку в бік відповідно, згоду. Все навпаки.