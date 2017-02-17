Цікаві факти про Македонію

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Македонія невелика європейська держава неподалік від Греції. Її назва своїм корінням сягає до македонців, які населяли ті землі кілька тисяч років тому. В наш час, звичайно, Македонія мало кому відома, але колись в цих краях вершилися великі справи і відбувалися безсмертні подвиги.

На південному заході Македонії розташувалося глибоководне Охридське озеро. Воно примітне своїм віком близько п’яти мільйонів років.

озеро. Воно примітне своїм віком близько п’яти мільйонів років. Охридське озеро Македонії унікальне своїм ендемізмом . Фітопланктон, рослини, зоопланктон, риби від коропових до хижих видів, ракоподібні, молюски, губки і планарії — безліч різних створінь живе тільки тут.

озеро Македонії унікальне своїм . Фітопланктон, рослини, зоопланктон, риби від коропових до хижих видів, ракоподібні, молюски, губки і планарії — безліч різних створінь живе тільки тут. Македонці привітний і гостинний народ. Туристам варто знати, що велика частина готелів має оцінку лише в 2 або 3 зірки, але при цьому вони зазвичай обладнані всіма зручностями.

Кухня Македонії щедра на розміри порцій. Македонські кулінари готують страви, які не зустрінеш в жодній іншій країні світу.

Дуже популярний алкогольний напій в Македонії — ра кія, міцністю 40-60 градусів. Раніше в історії р акію називали « Шумандійскім чаєм» через її зігріваючий ефект. Вважається, що хороша р акія повільно виливається в келих, подібно меду.

40-60 градусів. Раніше в історії р називали « чаєм» через її зігріваючий ефект. Вважається, що хороша р повільно виливається в келих, подібно меду. У 1910 році в Македонії народилася дівчинка великої доброти і милосердя Агнес Гонджа Бояджіу. Сьогодні всі її знають як Матір Терезу.

Бояджіу. Сьогодні всі її знають як Матір Терезу. Після сильного землетрусу в 1963 році крім будівель і споруд було зруйновано автобусний парк. Для його відновлення македонці закупили в Китаї кілька сотень автобусів, створених спеціально для Македонії. Примітною рисою червоних двоярусних автобусів є їхня схожість з лондонськими.

67% жителів Македонії православні християни, 30% мусульмани.