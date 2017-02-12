Цікаві факти про Титан (супутник)

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Титан один з найцікавіших супутників Сонячної системи. Своєю схожістю із Землею він привертає уваги безлічі вчених і наукових організацій, і зараз робляться активні кроки до його подальшого вивчення.

Титан другий за величиною після Ганімеда супутник в Сонячній системі, а також найбільший супутник Сатурна.

У Титана дуже щільна атмосфера.

На поверхні Титана є річки і озера, тільки вони наповнені не водою, а рідким етаном і метаном.

Атмосфера Титана складається в основному з азоту і метану.

У 2005 році зонд Гюйгенс, відокремившись від безпілотного апарату Кассіні, здійснив м’яку посадку на поверхню Титана. Гюйгенс передав на землю фотографії і запис шуму вітру.

Титан вдвічі більший від Меркурія по діаметру, але вдвічі легший.

У Титана немає магнітного поля.

Висота гір на Титані не перевищує декількох сотень метрів.

На Титані йдуть метанові дощі .

Титан завжди звернений до Сатурна однією і тією ж стороною.

Небо на Титані жовто оранжевого кольору.

Температура на поверхні Титана складає близько -170 градусів Цельсія.

На Титані завжди дмуть сильні вітри, особливо у верхніх шарах атмосфери. Буревії і урагани тут не рідкість.