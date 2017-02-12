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Цікаві факти про Титан (супутник)

в Різні цікавинки 12.02.2017 1 пер.

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Титан один з найцікавіших супутників Сонячної системи. Своєю схожістю із Землею він привертає уваги безлічі вчених і наукових організацій, і зараз робляться активні кроки до його подальшого вивчення.

2-12-02-2017-600-649

  • Титан другий за величиною після Ганімеда супутник в Сонячній системі, а також найбільший супутник Сатурна.
  • У Титана дуже щільна атмосфера.
  • На поверхні Титана є річки і озера, тільки вони наповнені не водою, а рідким етаном і метаном.
  • Атмосфера Титана складається в основному з азоту і метану.
  • У 2005 році зонд Гюйгенс, відокремившись від безпілотного апарату Кассіні, здійснив м’яку посадку на поверхню Титана. Гюйгенс передав на землю фотографії і запис шуму вітру.
  • Титан вдвічі більший від Меркурія по діаметру, але вдвічі легший.
  • У Титана немає магнітного поля.
  • Висота гір на Титані не перевищує декількох сотень метрів.
  • На Титані йдуть метанові дощі .
  • Титан завжди звернений до Сатурна однією і тією ж стороною.
  • Небо на Титані жовто оранжевого кольору.
  • Температура на поверхні Титана складає близько -170 градусів Цельсія.
  • На Титані завжди дмуть сильні вітри, особливо у верхніх шарах атмосфери. Буревії і урагани тут не рідкість.

1-12-02-2017-600-569

  • Під поверхнею Титана існує рідкий океан дуже солоної води з домішком аміаку.
  • На Титані є кріовулкани, які викидають суміш води і різних вуглеців.
  • Вчені припускають, що на Титані цілком можуть існувати метанопродукуючі бактерії.
  • Титан на 80% важчий від Місяця. На нього припадає 95% маси всіх супутників Сатурна.
  • Існує гіпотеза, що Титан колись був захоплений тяжінням Сатурна і став його супутником.
  • Атмосфера Титана в десять разів товстіша від земної. Вона простягається на більш ніж чотири сотні кілометрів у висоту.
  • Атмосферний тиск на поверхні Титана складає півтора земних.
  • Поверхню Титана неможливо спостерігати з космосу в оптичному діапазоні через щільність хмар.
  • У Гюйгенса на зниження і посадку на парашутах пішло дві з половиною години.
  • На Титані немає яскраво виражених ударних кратерів, що говорить про його геологічну активність.

 
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