Цікаві факти про Титан (супутник)

Титан один з найцікавіших супутників Сонячної системи. Своєю схожістю із Землею він привертає уваги безлічі вчених і наукових організацій, і зараз робляться активні кроки до його подальшого вивчення.
- Титан другий за величиною після Ганімеда супутник в Сонячній системі, а також найбільший супутник Сатурна.
- У Титана дуже щільна атмосфера.
- На поверхні Титана є річки і озера, тільки вони наповнені не водою, а рідким етаном і метаном.
- Атмосфера Титана складається в основному з азоту і метану.
- У 2005 році зонд Гюйгенс, відокремившись від безпілотного апарату Кассіні, здійснив м’яку посадку на поверхню Титана. Гюйгенс передав на землю фотографії і запис шуму вітру.
- Титан вдвічі більший від Меркурія по діаметру, але вдвічі легший.
- У Титана немає магнітного поля.
- Висота гір на Титані не перевищує декількох сотень метрів.
- На Титані йдуть метанові дощі .
- Титан завжди звернений до Сатурна однією і тією ж стороною.
- Небо на Титані жовто оранжевого кольору.
- Температура на поверхні Титана складає близько -170 градусів Цельсія.
- На Титані завжди дмуть сильні вітри, особливо у верхніх шарах атмосфери. Буревії і урагани тут не рідкість.
- Під поверхнею Титана існує рідкий океан дуже солоної води з домішком аміаку.
- На Титані є кріовулкани, які викидають суміш води і різних вуглеців.
- Вчені припускають, що на Титані цілком можуть існувати метанопродукуючі бактерії.
- Титан на 80% важчий від Місяця. На нього припадає 95% маси всіх супутників Сатурна.
- Існує гіпотеза, що Титан колись був захоплений тяжінням Сатурна і став його супутником.
- Атмосфера Титана в десять разів товстіша від земної. Вона простягається на більш ніж чотири сотні кілометрів у висоту.
- Атмосферний тиск на поверхні Титана складає півтора земних.
- Поверхню Титана неможливо спостерігати з космосу в оптичному діапазоні через щільність хмар.
- У Гюйгенса на зниження і посадку на парашутах пішло дві з половиною години.
- На Титані немає яскраво виражених ударних кратерів, що говорить про його геологічну активність.