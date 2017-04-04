У Німеччині випустять бюджетний міський електромобіль

Компактний електрокар, який розроблявся спільно з Bosch, у травні стане доступним для замовлень в Німеччині і буде коштувати трохи менше 16 000 євро.

У порівнянні з попередньою версією, новий маленький електромобіль отримав більш привабливий обтічний дизайн, в якому виробник врахував аеродинамічні моменти. В результаті вийшов автомобіль, в якому одночасно проглядаються риси сітикарів VW Lupo і VW Up і, незважаючи на свої скромні габарити (довжина 3,35 м, ширина 1,70 м і висота 1,57 м), має посадкову формулу 2+2 і вміщає чотирьох осіб.

Без батарей електрокар важить всього 650 кг На вибір пропонується АКБ ємністю 14,4 кВт*год, що забезпечує запас ходу 100 км або акумулятор на 19,2 кВт*год, що дозволяє проїхати 130 км без підзарядки. Електродвигун потужністю 22 кВт виробництва Bosch здатний розігнати e.Go Life від нуля до 50 км/год за 4,9 секунди.

Новий німецький електромобіль може стати однією з найбільш доступних повністю електричних моделей, представлених на європейському ринку. Його ціна складе 15 900 євро, а з урахуванням урядової субсидії в 4000 євро, вартість мініатюрного міського автомобіля в Німеччині знизиться до 11 900 євро.