У Шанхаї 60% автобусів переведуть на екологічні джерела енергії

Повідомляється, що це частина плану місцевої влади з розвитку «зеленої» і «розумної» транспортної системи Шанхаю. Кількість автобусів, які планується перевести на екологічно чисті джерела енергії, і терміни не уточнюються.

Машини на нових джерелах енергії — це, в основному, електромобілі, гібриди, а також автомобілі, що використовують паливний елемент (електрохімічний пристрій, наприклад, на основі водню).