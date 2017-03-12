У Шанхаї 60% автобусів переведуть на екологічні джерела енергії

Крім того, влада Шанхая планує розвивати сервіс по оренді автомобілів на чистій енергії.
Повідомляється, що це частина плану місцевої влади з розвитку «зеленої» і «розумної» транспортної системи Шанхаю. Кількість автобусів, які планується перевести на екологічно чисті джерела енергії, і терміни не уточнюються.
Машини на нових джерелах енергії — це, в основному, електромобілі, гібриди, а також автомобілі, що використовують паливний елемент (електрохімічний пристрій, наприклад, на основі водню).
Раніше міністр промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей повідомив, що в Китаї в 2016 році було продано 507 тисяч автомобілів на нових джерелах енергії. При цьому кількість вироблених авто на чистій енергії в КНР в минулому році досягло 517 тисяч. За словами міністра, всього до теперішнього моменту в Китаї було продано більше 1 мільйона таких автомобілів — це більше 50% від світового показника. Раніше Мяо Вей говорив, що Китай планує до 2020 року збільшити виробництво автомобілів на нових джерелах енергії до 2 мільйонів в рік.
У свою чергу, влада Пекіна планує замінити всі таксі міста на автомобілі, що використовують так звані нові джерела енергії (new energy vehicles, NEV). Зараз по вулицях китайської столиці їздять 71 тисяча таксі, з яких 67 тисяч автомобілів на пальному паливі — в основному на бензині та дизелі. За попередніми розрахунками, на заміну всіх таких таксі потрібно близько 9 мільярдів юанів (1,31 мільярда доларів США). Повідомляється, що цей крок спрямований на скорочення забруднення навколишнього середовища.