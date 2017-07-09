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У Японії розробили стійку до тайфунів плавучу сонячну станцію

в Технології 09.07.2017 24 пер.

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Така платформа генерує більше електроенергії через охолоджуючий ефект води.

В Японии разработали устойчивую к тайфунам плавучую солнечную станцию

В Японії спорудили першу в світі плаваючу сонячну електростанцію, здатну витримати тайфун.

Така платформа генерує більше електроенергії завдяки охолоджуючому ефекту води, ніж наземні або дахові сонячні батареї. Вони зменшують випаровування води у водосховищі і зростання водоростей. Плавучі сонячні системи на 100% придатні для повторного використання, оскільки поліетилен, з якого вони складаються, не схильний до корозії і дії ультрафіолетових променів.

Такі накопичувачі енергії здатні витримати тайфуни і штормові умови. Винахідники вважають, що плавучі платформи будуть користуватися попитом у острівних держав, які відчувають гострий дефіцит площі. Вже в цьому році водну систему сонячних батарей побудують в Тайвані.

 
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