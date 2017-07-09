У Японії розробили стійку до тайфунів плавучу сонячну станцію

Така платформа генерує більше електроенергії завдяки охолоджуючому ефекту води, ніж наземні або дахові сонячні батареї. Вони зменшують випаровування води у водосховищі і зростання водоростей. Плавучі сонячні системи на 100% придатні для повторного використання, оскільки поліетилен, з якого вони складаються, не схильний до корозії і дії ультрафіолетових променів.

Такі накопичувачі енергії здатні витримати тайфуни і штормові умови. Винахідники вважають, що плавучі платформи будуть користуватися попитом у острівних держав, які відчувають гострий дефіцит площі. Вже в цьому році водну систему сонячних батарей побудують в Тайвані.