У Євросоюзі будуть боротися з харчовими відходами

Єврокомісія прийняла план дій проти марнотратного витрачання продуктів харчування.
За новим планом у Євросоюзі будуть розроблені методи вимірювання харчових відходів, спрощені правила безкоштовної роздачі їжі, по-новому буде використана маркування термінів придатності.
За даними ЄС, тут щорічно викидається близько 88 млн тонн харчових продуктів. Це становить 20% всієї виробленої харчової продукції, що в грошовому вираженні відповідає 143 млрд євро.
«У північних країнах існує політика в сфері харчування. У Данії, Нідерландах, Італії, Франції щорічно проводяться кампанії проти неправильного витрачання продуктів, і є безліч позитивних прикладів. Всі 28 країн ЄС підписали Цілі сталого розвитку ООН і зобов’язалися до 2030 року наполовину скоротити харчові відходи. Це зобов’язання,» — заявив комісар ЄС з охорони здоров’я Вітяніс Андрюкайтіс.