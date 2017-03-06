У Євросоюзі будуть боротися з харчовими відходами

За новим планом у Євросоюзі будуть розроблені методи вимірювання харчових відходів, спрощені правила безкоштовної роздачі їжі, по-новому буде використана маркування термінів придатності.

За даними ЄС, тут щорічно викидається близько 88 млн тонн харчових продуктів. Це становить 20% всієї виробленої харчової продукції, що в грошовому вираженні відповідає 143 млрд євро.