Не пропусти
Головна / Екологія / У Євросоюзі будуть боротися з харчовими відходами

У Євросоюзі будуть боротися з харчовими відходами

в Екологія 06.03.2017 29 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Єврокомісія прийняла план дій проти марнотратного витрачання продуктів харчування.

За новим планом у Євросоюзі будуть розроблені методи вимірювання харчових відходів, спрощені правила безкоштовної роздачі їжі, по-новому буде використана маркування термінів придатності.

За даними ЄС, тут щорічно викидається близько 88 млн тонн харчових продуктів. Це становить 20% всієї виробленої харчової продукції, що в грошовому вираженні відповідає 143 млрд євро.

«У північних країнах існує політика в сфері харчування. У Данії, Нідерландах, Італії, Франції щорічно проводяться кампанії проти неправильного витрачання продуктів, і є безліч позитивних прикладів. Всі 28 країн ЄС підписали Цілі сталого розвитку ООН і зобов’язалися до 2030 року наполовину скоротити харчові відходи. Це зобов’язання,» — заявив комісар ЄС з охорони здоров’я Вітяніс Андрюкайтіс.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments