В Іспанії збираються отримувати біопаливо зі стічних вод

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У водогосподарської компанії і виробника автомобілів, як правило, не може бути нічого спільного, однак дві такі компанії з Іспанії об’єдналися для створення біопалива зі стічних вод.

Aqualia і SEAT почали роботу над проектом Life Metha-morphosis («життєвий метаморфоз»), спрямованого на створення біопалива з відпрацьованих органічних відходів, які потім будуть використовуватися для виробництва автомобілів, що використовують стиснутий природний газ. При цьому викиди вуглекислого газу такими машинами будуть скорочені більш ніж на 80 відсотків.

Проект побудований навколо виробництва біометану – відносно нового виду біопалива, який вже використовується в електропостачанні будинків, автобусів, вантажівок і судах. Life Metha-morphosis, як і деякі інші проекти, спрямований на виробництво біометану з використанням бактерій, необхідних для руйнування твердих відходів, у процесі, що називається анаеробним зброджуванням.

Life Metha-morphosi

На сьогоднішній день розробляються два різних об’єкта, щоб продемонструвати способи вирішення даної задачі. Прототип UMBRELLA, встановлений на очисних спорудах, що обслуговують Барселону, використовує анаеробний мембранний біореактор, щоб відокремити газ від твердих відходів. Друга ж система, названа Annamox ELAN, видаляє азот з біогазу, очищає його і перетворює на стиснений природний газ, який потім буде використовуватися в транспортних засобах. Компанії також заявляють, що вода, одержувана за даної технології, чистіша, ніж та, яка зазвичай надходить з очисних споруд, і азот, що видаляється з газу, також може бути утилізований.

За даними проекту, стандартний завод може обробити близько 10 000 кубометрів стічних вод у день, що, в свою чергу, створить близько 1000 кубометрів біометану. Цього палива вистачить на 100 км шляху для кожного з 150 автомобілів.