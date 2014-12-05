Вчені: Астероїди можуть знищити життя на Землі

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Американські вчені розповіли, що до Землі наближаються мільйони астероїдів, які здатних знищити Землю. Повідомлення про це з’явилися в різних інтернет-ЗМІ. На думку експертів, такі ж астероїди стали причиною вимирання динозаврів 65 млн років тому.

Вчені відзначають, що проблема астероїдів носить глобальний характер, і впоратися з нею можна тільки за умови співпраці всіх найбільш просунутих в технічному плані країн. Врятувати планету можна за допомогою досягнень в області нанотехнологій.

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Раніше фахівці з NASA підрахували, що в проміжку між 2017 і 2113 роками Землю можуть очікувати до 400 зіткнень з різними космічними об’єктами, які можуть заподіяти їй шкоду.

Натхнення: rosbalt.ru