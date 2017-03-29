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Вчені зафіксували аномальне прискорення станції New Horizons

в Всесвіт 29.03.2017 129 пер.

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Космічний апарат New Horizons після перетину орбіти Плутона несподівано прискорила свій рух на одну мільярдну метра в секунду в квадраті.


На думку вчених, це сталося через анізотропне теплове випромінювання, яке виходить від конструктивних елементів апарата, що нагрілися під дією радіоізотопного термоелектричного генератора.

«Нові горизонти» — автоматична міжпланетна станція НАСА, запущена в рамках програми «Нові рубежі» (New Frontiers) і призначена для вивчення Плутона і його природного супутника Харона.

 
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