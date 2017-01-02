Випущений перший в світі захищений ґаджет з подвійною камерою

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Особливу увагу днями привернула офіційна презентація унікального пристрою від розробника «AGM». Його смартфон під короткою назвою X1 став першим у всьому світі мобільним девайсом, який отримав одразу кілька важливих властивостей – надійний захист від вологи і пилу (згідно стандарту IP68), а також титановий корпус, сканер відбитків.



Крім цього, апарат обладнали 5,5-дюймовим Super AMOLED екраном з роздільною здатністю Full HD і чіпсетом типу Snapdragon617 з частотою 1,5 Ггц. Працювати він буде в союзі з 4 Гб оперативної пам’яті і 64 Гб ПЗУ. Також виробник обладнав девайс 13 Мп основною і 5 Мп фронтальною камерами.

Акумуляторна батарея володіє ємністю 5400 мА/год і доповнена опцією швидкої підзарядки Quick Charge 3-го покоління. Управлятися смартфон буде керівництвом прошивки X OS1.0 в основі якої використаний Android. Цікавими бонусами для покупців цього мобільного продукту стане наявність цілого ряду корисних додатків, які припадуть до смаку людям, які ведуть активний спосіб життя.

Натхнення: mobnovelty.ru