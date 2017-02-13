Вживання овочів і фруктів позитивно впливає на самопочуття

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Дослідження, проведене новозеландським Університетом Отаго з участю 171 добровольців, довело, що фрукти і овочі позитивно впливають на наш організм. Вік добровольців був в діапозоні від 18 до 25 років.

Учасників дослідження розділили на три групи: перша група не змінила раціон, друга група вживала більше овочів і фруктів, використовуючи при цьому текстові нагадування. Третя група щодня вживала тільки свіжі овочі і фрукти. Спостереження велися протягом двох тижнів. Вдалося встановити, що третя група добровольців відчувала себе значно краще — зріс рівень психологічного благополуччя, підвищилася мотивація і випробувані стали більш енергійними.

Вчені звернули увагу, що учасники експерименту з другої групи частіше вживали овочі після термічної обробки або разом з іншою їжею. Тоді як та група добровольців, яка отримала найбільший позитивний ефект, вживала овочі сирими і свіжими.