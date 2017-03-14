ВООЗ: Мобільники несуть смертельну загрозу

Вчені заявили, що у людей, які регулярно розмовляють по мобільному телефону, в два рази частіше виникають онкологічні захворювання.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що у людей, які регулярно розмовляють по мобільному телефону, в два рази частіше виникають онкологічні захворювання, пишуть ЗМІ.

В ході дослідження, яке проводилося в 13 країнах, було встановлено, що в більшості випадків рак вражає головний мозок або слинні залози. За словами вчених, вся справа в тому, що за одну хвилину телефонної розмови мозок людини отримує 217 електромагнітних імпульсів, і рідко кому вдається впоратися з подібним навантаженням.

У зв’язку з цим фахівці рекомендують дітям повністю відмовитися від мобільних пристроїв, а дорослим — розмовляти по телефону як можна рідше і недовго.

Раніше шведські вчені, що спостерігали за самопочуттям дітей, які часто користувалися мобільниками в шкільні роки, зафіксували згубний вплив ґаджетів на їхнє здоров’я: через 10 років у випробовуваних в п’ять разів частіше формувалась пухлина головного мозку, ніж у їх однолітків, які не захоплювалися такими девайсами.