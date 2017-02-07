Выбираем духовой шкаф вместе

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При обустройстве кухонного пространства важны не только функциональность и комфорт, но также стильный дизайн интерьера и создание особой атмосферы уюта домашнего очага. Как этого добиться? Очень просто – выбирать только качественную современную технику, которая украсит помещение и превратит рутинный процесс готовки в настоящее удовольствие.

Если вы любите ароматную выпечку и вкусные блюда из запеченного мяса, обойтись без духового шкафа вряд ли получится. Да и зачем ограничивать себя, если выбор моделей на таких сайтах, как http://studio-bosch.com.ua/katalog/prigotovlenie-edy/duhovye-shkafy настолько обширен, что любой сможет подобрать подходящий по цене и функционалу гаджет.

Существуют такие типы духовых шкафов для кухни:

Газовые. Традиционные духовки, которые ценят за экономичность и простоту использования. Из нюансов: нужна хорошая вентиляционная система и временами функционал хромает.

Электрические. Этим моделям не нужна мощная вентиляция, они экологичны, просты в эксплуатации и отличаются широким функционалом. Из минусов – сильная нагрузка на сеть, поэтому при слабой проводке в доме следует быть острожными.

Критерии выбора подходящего устройства

Ассортимент в магазинах просто огромен, поэтому, чтобы упростить процесс выбора, предлагаем ознакомиться с основными критериями, на которые следует обратить внимание.

Функционал

СВЧ – функция, которая позволяет использовать духовку по типу микроволновки. Это очень удобно, но такими опциями комплектуются только дорогие модели. Кстати, этот режим помогает здорово экономить электроэнергию.

Защитное отключение – опция, срабатывающая в случае перегрева.

Приготовление на пару – опция для тех, кто любит здоровое питание. Можно готовить овощи, мясо, рыбу, птицу. Обычно для этого конструкция комплектуется контейнером, куда наливают воду. При включении вода преобразуется в пар и подается в духовую камеру.

Оснащение

«Два в одном» – в некоторых моделях в основной камере есть духовка поменьше. Это очень удобно, когда нужно приготовить два блюда сразу. Но такие духовые шкафы Бош более массивные и занимают много места.

Сенсорное управление – альтернативное решение в замену привычным переключателям. Достаточно дотронуться до панели, чтобы выполнить настройки.

Конвекция – встроенный вентилятор, который обеспечивает равномерное распределение воздуха. За счет этого блюда готовятся равномерно на всех уровнях и быстрее.

Надеемся, наши советы будут полезны и помогут сделать правильный выбор.