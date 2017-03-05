У Флориді алігатор з рибою в зубах гуляв по полю для гольфу (відео)

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У Флориді жінка пережила справжній шок, побачивши як поле для гольфу переходить алігатор з величезною рибою в зубах. Сім’я свідка прогулянки рептилії в цей час грала в гольф. Хоча Норма Респесс була вражена, це не завадило їй взяти в руки телефон і зафіксувати дивовижне видовище.

«Я й раніше бачила алігаторів, але такого — ніколи», — сказала вона.

Алігатори просто обожнюють рибу. Обожнюють настільки, що готові вирвати улов у юного любителя риболовлі. Саме така ситуація сталася з хлопчиком на ім’я Конор, який позбувся улову через дуже скупого алігатора.

Алігатори і крокодили нерідко заходять у місця скупчення людей. Так, три роки тому в автобусі, що курсує в’єтнамським містом Хошімін, опинився справжній крокодил. А ще раніше, у листопаді 2013 року, у Чиказькому аеропорту США виявили маленького алігатора. Рептилія нікому не чинила зла і мирно сиділа під ескалатором.