Як вибрати хороший готель?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Вирушаючи на відпочинок ви, безумовно замислюєтеся над тим, де ж вам зупинитися. Як знайти не дорогий і при цьому чистий, затишний готель. Багато ламають голову над цим питанням не один вечір.

Я ж хочу допомогти новачкам у цій справі і розповісти про те, на що слід звернути увагу при виборі готелю. Варто уточнити, що в цій статті ми не будемо говорити про хостели. Мова піде саме про готелі.

По-перше, дуже важливо приділити увагу співвідношенню «ціна-якість». Для початку вирішіть, на який бюджет ви розраховуєте. Від цього і відштовхуйтеся. Не забувайте, що чим більше у готелі «зірок», тим вищою буде ціна і тим більше треба звертати увагу на ті опції, які готель пропонує без зайвих доплат. Не буде зайвим простудіювати інтернет і розібратися, чим відрізняються готелі з різною кількістю зірок і що підходить саме вам. А якщо ви плануєте відвідати столицю України — Київ, просто завітайте на не дорогий Hotel-delta.com.ua, який розміщений на лівому березі Дніпра з красивою панорамою та хорошою транспортною розв’язкою.

По-друге, дуже серйозно поставтеся до вибору місця розташування вашого готелю. Якщо ви плануєте часто відпочивати на пляжі і купатися в морі, то, природно, для вас будуть ідеальними готелі, розташовані на березі. Або ж так звані «в крокової доступності» від пляжу. А може в ваших жилах тече кров справжнього тусовщика і любителя відчути весь смак нічного життя міста? Тоді для вас підійдуть ті готелі, що розташовані переважно в центрі міста. Там завжди поруч знаходяться найкращі бари, клуби і ресторани. Нудно вам точно не буде!

По-третє, задумайтеся, наскільки вам важливий інтер’єр і зовнішній вигляд вашого готелю. Адже якщо ви плануєте кожен день їздити на екскурсії, пізнавати місцеве життя і повертатися в номер тільки, щоб поспати, то вам не буде принципово, яка люстра висить у холі і з яких матеріалів крісла в їдальні. Тут вже варто звернути увагу на обладнаність номерів електронікою, безплатним Wi-Fi Інтернетом (від цього теж залежить ціна). Якщо ви розумієте, що ви абсолютно не маєте потребу в кондиціонері, телевізорі, чайнику і фену, то варто дізнатися, тому що іноді номери без таких зручностей коштують набагато дешевше.

Якщо ж ви завзятий любитель домашніх тварин і скрізь подорожуєте разом з ними, то при бронюванні номера обов’язково дізнавайтеся не тільки можливість привести вашу тварину, але чи є умови для його утримання (корм, поїлка, лежанка). У деяких готелях існують спеціальні опції для мандрівників з тваринами. Там вашого вихованця можуть і помити, і вигуляти, і просто розважити, поки ви будете ходити по своїм справам.

Як бачите, вибираючи готель варто бути дуже уважним, так як часом ви витрачаєте на абсолютно непотрібні вам речі або ж навпаки, платите за те, чого в підсумку не отримуєте. Всі ці нюанси можна і потрібно розглядати, перед бронюванням. Головне — бути гранично уважним і часом навіть трохи прискіпливим. Гарного вам відпочинку!