Заказать чистую воду – продлить себе жизнь

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Поток киевлян к каждому из городских бюветов не иссякает ни на день. Это наводит на мысль, что столичные жители не склонны доверять уверениям городских властей в высоком качестве водопроводной воды, которая вроде бы соответствует стандарту. О том, что это не так, любому человеку сообщает его нос: попив несколько дней чистую воду, употреблять жидкость с резким запахом хлора уже не захочется. Кроме того, новейшие исследования обнаружили крайнюю опасность хлора, входящего в реакцию с содержащимися в речной воде диоксинами.

Легко решить проблему можно, отправив поисковому роботу интернет-запрос «заказать воду Киев». Из полученного перечня поставщиков нужно выбрать компанию, чья продукция полностью соответствует международным стандартам качества.

Хлор: польза и вред

Парадокс: исполняя благородную роль по обеззараживанию патогенных микроорганизмов, хлор наносит удар неслыханной силы по иммунитету людей. Соединения хлора, образующиеся на станции водоочистки, могут вызывать мутации! И от этих мутаций нельзя защититься даже с помощью бытового фильтра, пропускающего содержимое водопровода через картридж с ионно-обменной смолой, высвобождающей натрий.

Итак, водоочистные сооружения и бытовые фильтры спасают людей от опасности заразиться микробами и получить вред от химических компонентов, в то же время подвергая химической опасности, вызванной другими веществами. Не стоит к тому же забывать, что по пути к квартирам киевлян «очищенная» вода протискивается сквозь километры наполовину заросших известью и слизью ржавых труб, насыщаясь стойкими к разрушению бактериями и вирусами.

В чайники горожан льётся сложный состав, содержащий механические загрязнители, бактерии, радионуклиды, органику, хлор и его соединения. Беспристрастные анализы этой «живительной влаги» просто удручают. Можно однозначно заявить: вода из водопровода условно годится только для водных процедур, стирки и мытья посуды. Готовить на ней категорически не рекомендуется.

Чистый источник

Людям даровано от Творца жить 120 лет, и учёными это подтверждается: именно такая продолжительность жизни заложена в генетическую программу клеток организма. Но средняя продолжительность жизни украинцев почему-то не превышает 70 лет, причём на этот период приходится всего лет 55 здоровья, а остаток – возрастные проблемы, немощи и болезни. Очевидно, одним из факторов, подрывающих здоровье киевлян, является некачественная питьевая вода.

Какую воду можно назвать оптимальной для ежедневного употребления? Талую воду альпийских ручьёв мы каждый день пить не можем. Но в Киеве имеется немало собственных источников. Один из лучших поставщиков бутилированной артезианской воды – компания «Хвиля здоров’я» – черпает сырьё для розлива из глубинного водоёма, запечатанного многочисленными плотными слоями глины, песка и других пород. Никакие промышленные загрязнения сквозь толстую подушку спрессованной глины проникнуть не могут, поэтому качество продукции можно назвать идеальным.