Знімок гігантського вихору на Юпітері від Juno

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Станція Juno (Jupiter Polar Orbiter) зробила знімок Малої червоної плями — третьої за величиною великого вихору на Юпітері. Фотографія доступна на сайті НАСА.

Знімок зроблений 11 грудня 2016 року станцією Juno з відстані 16,6 тисячі кілометрів від Юпітера. На ньому Мала червона пляма розташовується внизу ліворуч. Цей вихор являє собою антициклон, що виник в результаті обертання газових потоків навколо центральної області високого атмосферного тиску.

У північній півкулі подібні урагани обертаються за годинниковою стрілкою, а в південній — проти неї. Мала червона пляма є третім за величиною вихором, який вчені за останні 23 роки спостережень зафіксували на Юпітері.

У завдання місії Juno входить дослідження хмар і полярних сяйв Юпітера. За допомогою однойменної станції вчені сподіваються дізнатися більше про походження планети, будову і фізичні властивості її атмосфери і магнітосфери. Місія Juno повинна завершитися в лютому 2018 року затопленням станції в атмосфері газового гіганта.