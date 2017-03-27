Зонд MRO зробив фото дивного марсіанського ландшафту (фото)

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Мова йде про мережу долин під назвою Uzboi Vallis, в яких переважають шаруваті відкладення. Ці відкладення накладалися одне на одне під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Отже, нагорі виявилися наймолодші верстви, в той час, як нижче сконцентровані найдавніші шаруваті породи.

За словами вчених, вивчення кожного з цих шарів може дати більш повну картину того, як формувався і еволюціонував Марс.



Вчені місії MRO також повідомляють, що, імовірно, в цьому регіоні було велике озеро, заповнене водою у рідкому стані. Багато мінералів, що знаходяться в Uzboi Vallis не могли бути сформовані інакше, окрім як під впливом рідкої води.

Дані, отримані за допомогою наукового інструменту CRISM, встановленого на борту Марсіанського Розвідувального Апарату, показують, що глинисті породи, знайдені в долині Uzboi Vallis значно відрізняються від глини, що розміщена по-сусідству. На цій підставі, вчені зробили висновок, що умови в цьому регіоні і на прилеглих територіях були різними. Швидше за все, велике озеро з рідкою водою допомогло сформувати особливі глинисті породи. З часом воно поступово висохло, оголивши шаруваті відкладення.