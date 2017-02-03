Цікаві факти про Іспанію

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Сонячна Іспанія — чудова країна, жителі якої, згідно з соціальним опитування, вважають себе справді щасливими. За плечима у цієї держави велике колоніальне минуле — під час епохи Великих географічних відкриттів іспанські мореплавці зборознили всі моря, нечувано збагативши свою країну. Часи ті давно пройшли, але Іспанія, тим не менш, як була, так і залишилася надзвичайно цікавою і приємною країною.