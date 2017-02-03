Цікаві факти про Іспанію

Сонячна Іспанія — чудова країна, жителі якої, згідно з соціальним опитування, вважають себе справді щасливими. За плечима у цієї держави велике колоніальне минуле — під час епохи Великих географічних відкриттів іспанські мореплавці зборознили всі моря, нечувано збагативши свою країну. Часи ті давно пройшли, але Іспанія, тим не менш, як була, так і залишилася надзвичайно цікавою і приємною країною.
- Незважаючи на те, що найбільш відвідуване місто в Європі, так і в світі в цілому — це Париж, столиця Франції, Іспанія залишається найбільш відвідуваною з країн Європи.
- Іспанія — це королівство. Країною править король, щоправда, тільки номінально.
- Незважаючи на те, що Іспанія — це Європа, від Африки її відділяє відстань всього в 9 кілометрів. Більше того, кілька окремих територій на північноафриканському узбережжі досі належать іспанцям.
- Саме в цій країні винайшли перо для писання. Сталося це близько півтори тисячі років тому.
- Через велику різницю в рівні зарплат в Іспанії і сусідній Португалії безліч португальців живе і працює в Іспанії.
- Під час останнього льодовикового періоду з усієї Європи лише територія сучасної Іспанії уникла тотального зледеніння, тому саме з цих земель почалося повторне заселення Європи, коли лід відступив.
- Лише три чверті населення Іспанії говорить по-іспанськи. Інші говорять каталонською, галісійською і баскською.
- Іспанія — єдина європейська країна, де водяться мавпи. Точніше, макаки.
- Маври, згодом вигнані з цих земель, правили Іспанією близько восьми століть.
- Своє панування на морських просторах Іспанія стала втрачати після того, як в 1588 році знаменита «Непереможна армада» була розкидана жахливим штормом. У цей чорний день на дно вирушили 133 іспанських корабля.
- Майже половина всього оливкової олії в світі виробляється саме в Іспанії. Щоправда, більша частина сировини, тобто самих оливок, експортується з інших країн.
- Сонячних днів в Іспанії близько 280 щорічно. Ця країна по праву вважається сонячною.
- Серед всіх європейських держав саме Іспанія займає перше місце за кількістю барів, клубів, ресторанів та інших розважально-питних закладів.
- В Іспанії офіційно дозволено засмагати голяка на будь-якому пляжі, так що спеціальних пляжів для нудистів тут немає.