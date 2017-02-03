Цікаві факти про радіацію

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Радіація — слово страшне для більшості з нас асоціюється з чимось невидимим, недоторканим і смертельно небезпечним. Насправді так воно і є, хоча не будемо забувати про те, що ми, люди, що живуть в століття розвиненої промисловості, самі по собі більш радіоактивні, ніж наші предки якихось двісті років тому. Втім, це як раз не страшно — страшно те, на що радіація здатна у великих дозах.