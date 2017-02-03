Цікаві факти про радіацію

Радіація — слово страшне для більшості з нас асоціюється з чимось невидимим, недоторканим і смертельно небезпечним. Насправді так воно і є, хоча не будемо забувати про те, що ми, люди, що живуть в століття розвиненої промисловості, самі по собі більш радіоактивні, ніж наші предки якихось двісті років тому. Втім, це як раз не страшно — страшно те, на що радіація здатна у великих дозах.
- Найбільш радіоактивний фрукт — банан. У бананах міститься багато ізотопів калію. Правда, стільки цих фруктів, скільки потрібно, щоб заробити променеву хворобу, ні одній людині не з’їсти і за десять життів.
- Деякий час після відкриття радію цей елемент використовувався в приготуванні деяких напоїв. Втім, його небезпечні властивості були досить швидко досліджені.
- Прапори, які американські астронавти залишили на Місяці, залишаться стояти в вакуумі навічно, але через сонячну радіацію вони вицвітуть і побіліють.
- Захист від сонячної радіації — одна з основних труднощів, пов’язаних з польотами в космос.
- При будівництві Центрального вокзалу в Нью-Йорку використовувався радіоактивний граніт — тоді радіація ще не була відома. В результаті будівля вокзалу випромінює радіоактивний фон більш потужний, ніж середньостатистична АЕС.
- Теплові електростанції, які працюють на вугіллі, викидають в атмосферу радіації більше, ніж атомні.
- Всередині Чорнобильської АЕС ростуть гриби.
- Всупереч поширеній думці, таргани не здатні пережити ядерну війну.
- Ще в 1950 році в США продавався дитячий набір «Лабораторія атомної енергії», до складу якого входило кілька шматків уранової руди.
- У дуже рідкісних випадках від впливу радіації райдужна оболонка очей може змінити колір.
- Екіпаж атомного підводного човна отримує меншу дозу радіації, ніж середньостатистичний чоловік на поверхні. Причина тому — захисний ефект водної товщі і менший радіаційний фон під водою, ніж на суші.
- Необроблена уранова руда радіацію практично не випромінює.
- Деякі люди, як це не дивно, досі не вірять в існування радіації, вважаючи її вигадкою і пропагандою.
- В даний час не існує захисних костюмів, здатних хоча б тимчасово на сто відсотків нівелювати вплив радіаційного опромінення.
- 24 вересня 2004 року на Землю обрушився найсильніший потік радіоактивного випромінювання за всю історію. Причиною послужив вибух зірки, що трапився близько 50 тисяч років тому, розташованої в 50 тисячах світлових років від нас. За цей час викид дійшов до нас і накрив Землю, але нас захистила атмосфера.
- Іноді космонавти бачать яскраві спалахи з закритими очима. Цей ефект викликає космічне радіаційне випромінювання, яке бомбардує сітківку ока.
- Соєві боби, висаджені в Чорнобильській зоні відчуження, з часом пристосувалися і розвинули захист від радіації.
- Сильна доза радіації не здатна викликати довготривалих мутацій — це міф. Мутації, які закріплюються у потомстві, можуть бути викликані лише довгим, з покоління в покоління, але слабким випромінюванням.
- Середньостатистичний житель сучасного мегаполісу випромінює більше радіації, ніж його мобільник.
- У приміщенні радіаційний фон приблизно вдвічі вищий, ніж на вулиці.
- Бетонні стіни допомагають зменшити кількість одержуваної ззовні радіації, але вони накопичують її, в результаті чого самі починають випромінювати.