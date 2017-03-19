5 неймовірних природних явищ (фото)

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Наша планета здатна дивувати приголомшливими місцями. І навіть у ХХІ столітті, коли сучасна наука здатна пояснити дуже багато, Земля не перестає вражати своєю красою і неймовірними феноменами. Представляємо вашій увазі топ 5 унікальних природних явищ. Звичайно, це не повний перелік найкрасивіших і загадкових місць на нашій планеті.



Велика блакитна діра. Белізький бар’єрний риф

Сформована в результаті ерозії, коли морське дно було набагато нижчим, ця «дірка» у морському дні є улюбленим місцем для дайверів. Кругла карстова воронка діаметром 305 метрів обривається на глибину 120 метрів.



Вічний шторм. Венесуела



Цей шторм також відомий як «Блискавки Кататумбо». Завдяки унікальним погодних умовам в гирлі річки Кататумбо тут 160 ночей у році з неба б’ють безперервні блискавки (до 28 в хвилину).



Підводний водоспад. Маврикій



На Маврикії можна побачити унікальне явище — водоспад, який обрушується вниз… під водою. Насправді це ілюзія, що створюється піском.



Кривавий льодовик. Антарктида





Дослідники, які вперше побачили це місце в Антарктиді, охрестили його «кров’ю, яка тече з льоду» або «рідкою веселкою». Утворюється подібне явище завдяки відтоку оксиду заліза, який утворив іржу в солоній воді.



Синя лава. Індонезія



Подібне світіння відбувається від згоряння сірчистих газів, які вириваються через тріщини вулкана при високих температурах. Створюється враження, що лава сяє блакитним і синім кольорами.