5 причин читать бизнес книги регулярно

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(Оцініть статтю!)

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За прошлый год продажа бизнес книг в Украине увеличилась на 10%. Предприниматели уверенно перенимают западный опыт, чтобы применить его в практике и найти свою собственную формулу успеха.

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ПОГРУЗИТСЯ В НОВУЮ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ

Не каждому из нас удается совмещать учебу и ведение предпринимательской деятельности. Тем более, что большинство, так называемой, научной литературы, написаны скучно, непонятно и отличаются массой лишней информации. В то время, как бизнес книги написаны легко и интересно. Прочитав 2-3 книги из интересующей вас отрасли, вы не станете экспертом, но за несколько недель получите правильный контекст, который не даст вам ударить в грязь лицом.

ПОДНИМАЕТ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Если вы хорошо ориентируетесь в теме, бизнес книги помогут вам углубить знания в узкоспециализированной отрасли. Они не только создадут новые навыки и умения, но и приведут необходимые примеры, после чего картинка в голове станет более объемной. Поскольку без всеохватывающих знаний создать качественную структуру управления невозможно, приходится садиться за книгу и доходить до всего самому.

ЗАМЕНЯЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Годы в университете бывают потрачены зря. Опыт Билла Гейтса это подтверждает. Читая правильные книги можно получить качественное образование не просиживая джинсы в аудитории. Там вам задают изучить стопки устаревшей литературы, здесь вы выбираете сами, что вам нужно в текущий момент. Возьмем пресловутые тренинги. В большинстве случаев, “тренера” просто пересказывают содержание бизнес книг, которые вы можете заказать на сайте GRENKA ua.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ СТРАТЕГИЮ

Как бы не была хорошо и профессионально написана бизнес книга, полного совпадения методик автора с вашей реальностью быть не может. Но вы гарантированно задумаетесь. Книга заставит вас посмотреть на свой бизнес глазами автора. Искать упущения, обращать внимание на вещи, которые прежде казались вам незначительными.

ОПЫТ ЛУЧШЕ ТЕОРИИ

Нельзя читать бизнес литературу просто, чтобы прочитать. Нужно проверять ее опытным путем, используя полученные советы в деле. При этом, не забывайте про авторскую концепцию. Чужой опыт весьма интересен, но бесценным будет тогда, когда станет лично вашим.

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