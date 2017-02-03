Астрономи знайшли сліди земного життя на Місяці

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Поверхня Місяця виявилася покрита гігантською кількістю кисню, виробленого земними рослинами і мікробами і згодом «видерта» з атмосфери Землі сонячним вітром, заявляють астрономи.

В останні роки вчені почали активно обговорювати гіпотезу панспермії – ідею того, що життя могло бути занесене на Землю або інші планети з космосу. Її в 1903 році сформулював відомий шведський хімік Сванте Арреніус, проте до недавнього часу її ніхто не розглядав серйозно.

Ситуація дещо змінилася після експериментів на борту російських біосупутників серії «Біон-М», які на практиці довели можливість виживання мікробів при падінні метеорита на Землю. Крім того, американські вчені показали, що скам’янілі рештки земного життя могли бути «вибиті» з поверхні Землі астероїдами і викинуті в космос, звідки потрапили на Місяць, Марс та інші планети.

Кентаро Терада (Kentaro Terada) з університету Осаки (Японія) і його колеги знайшли перші можливі сліди життя на Місяці, вивчаючи дані, зібрані японським місячним зондом «Кагуя» під час його роботи на орбіті супутника Землі.

Як розповідають науковці, у квітні 2008 року «Кагуя» опинився в незвичній точці орбіти – він перебував фактично на прямій лінії, яка перетинала Сонце, Землю, сам зонд і Місяць, розташований за ним. Це дозволило японським планетологам вперше простежити за тим, як взаємодія сонячного вітру – потоку гарячої плазми, що викидається світилом, – з атмосферою Землі могло впливати на Місяць у минулому і впливає сьогодні.

Виміри, проведені за допомогою іонних датчиків «Кагуйї», несподіваним чином показали, що сонячний вітер, незважаючи на те, що Земля захищена від нього потужним магнітним «щитом», забирає велику кількість іонів і молекул кисню з атмосфери.

Частки важких і легких ізотопів, а також ступінь окислення іонів, за словами вчених, безпомилково видають у них типово земний кисень, причому кисень біогенного походження, синтезований бактеріями, водоростями або рослинами. Подібне відкриття, як розповідає Терада, пояснило одну з найстаріших загадок Місяця.

За словами вчених, перші ж виміри складу місячного ґрунту показали, що в ньому міститься багато «важкого» кисню, якого повинно бути вкрай мало в плазмі сонячного вітру. Виявилося, його джерелом є Земля, чия атмосфера «бомбардує» Місяць великою кількістю кисню кожен раз, коли наша планета закриває Місяць від Сонця.

В цілому, за підрахунками авторів статті, за 4,4 мільярда років, що минули з народження планет Сонячної системи, на Місяць потрапило близько 106 мільйонів тонн земного кисню. Як підкреслюють вчені, це дуже консервативна оцінка, так як в минулому Земля і Місяць були ближче один до одного, а магнітний щит Землі не був таким сильним.

Вивчення покладів кисню на Місяці, як зазначають вчені, може допомогти дізнатися, як була влаштована атмосфера Землі в минулому, з’ясувати, коли з’явилися перші фотосинтезуючі організми і як змінювалася концентрація головного елементу життя в останні кілька мільярдів років.