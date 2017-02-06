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Аукцион Энтерпрайз (фото)

в Авто 06.02.2017 86 пер.

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Наконец-то состоялось долгожданное открытие первого в Украине автомобильного аукциона “АукционЭнтерпрайз”. В среду, 1 февраля в Харькове на площадке ТРЦ “Магелан” по адресу г. Харьков, ул. Окружная дорога, 4А начал свою работу уникальный проект, благодаря которому теперь можно легко и просто продать и купить автомобиль с пробегом.
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Несмотря на холод, на площадке аукциона собрались желающие приобрести себе автомобиль. Всю предыдущую неделю шли онлайн торги на сайте https://auctionenterprise.com.ua/. По итогам аукциона, новых владельцев обрели 12 автомобилей, среди которых: Daewo Lanos, Mazda 6, Nissan Juke, Hyundai Elantra, Skoda Oktavia.
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Очередные живые торги будут проведены 15 февраля. А в это время вы можете выставлять свои машины и делать онлайн ставки на сайте аукциона. Продавайте быстро, покупайте выгодно вместе с AuctionEnterprice.
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