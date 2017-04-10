Частий прийом антибіотиків провокує розвиток раку

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Відкриття антибіотиків Олександром Флемінгом стало початком нової ери в медицині. Лікарі навчилися боротися з бактеріальними інфекціями, що дозволило врятувати мільйони життів. На жаль, люди стали користуватися антибіотиками все частіше і частіше, застосовуючи їх не тільки тоді, коли це було необхідно, але і при боротьбі з вірусними інфекціями – наприклад, для лікування грипу.



Все це призвело до того, що у багатьох бактерій розвинулася стійкість до антибіотиків, впоратися з ними за допомогою існуючих препаратів виявилося неможливо. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я та лікарі закликають людей не призначати собі антибіотики самостійно, а в разі призначення їх лікарем дотримувати режим прийому ліків.

Вчені попереджають ще про одну небезпеку, пов’язану з частим вживанням антибіотиків. Добре відомо, що прийом антибіотиків впливає на мікрофлору кишечника, змінюючи її якісний і кількісний склад. Дослідники з’ясували, що чим частіше люди приймають антибіотики, тим вища ймовірність виникнення у них поліпів у кишечнику. Це в свою чергу збільшує ризик розвитку колоректального раку.

Висновки вчених засновані на аналізі даних, отриманих в період з 2004 по 2010 рік, коли дослідники спостерігали за здоров’ям більше 120 тисяч медсестер.

Вони з’ясували, що у тих, хто приймав антибіотики протягом двох місяців у період між 20 і 39 роками життя, поліпи в товстій і прямій кишці виникали на третину частіше, ніж у тих, хто антибіотики не брав. Цей же показник серед жінок, які вживали антибіотики 2 місяці і більше після 40 і 50 років, був підвищений на 69%. Ризик утворення поліпів підвищував двотижневий курс антибіотиків.

Ґрем Ньюстед (Graham Newstead), керівник австралійського Центру боротьби з колоректальним раком (Bowel Cancer Australia) пояснює, що «дійсно, чим частіше люди вживають антибіотики, тим вище ймовірність утворення у них поліпів». Він визнає, що не кожен поліп призводить до утворення раку, однак не можна не погодитися з тим, що присутність поліпів є тривожним сигналом, що вказує на те, що людина входить у групу підвищеного ризику.

Загалом, результати, отримані вченими, ще раз свідчать про те, що приймати антибіотики потрібно тільки за призначенням лікаря і лише в тих випадках, коли без них справді не обійтися.