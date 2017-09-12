Чому чоловіки стають алкоголіками частіше, ніж жінки

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Чоловіки, які регулярно вживають спиртні напої протягом багатьох років, мають набагато більше шансів стати алкоголіками, ніж жінки, через зміни в мозку, попереджають вчені з Університету Фінляндії. За словами експертів, багаторічна пристрасть до алкоголю змінює активність в області мозку, яка, як вважається, викликає тягу до алкоголю. При цьому жінки не демонструють таких же змін активності мозку, у зв’язку з чим їм значно легше відмовитися від спиртного.

Такі висновки були зроблені в ході сканування мозку 11 чоловіків та 16 жінок у віці до 28 років, які пили протягом десятиліття, споживаючи, щонайменше, 25 одиниць алкогольних напоїв в тиждень, що еквівалентно майже трьом пляшкам вина або 4,5 л пива. Згідно зі статистикою, чоловіки вживають алкоголь частіше жінок і в три рази частіше випивають більше 14 одиниць спиртних напоїв за один присід. Чоловіки становлять дві третини випадків госпіталізацій через проблеми зі здоров’ям, викликаних вживанням алкоголю.

За словами експертів, робота мозку чоловіків при тривалому вживанні алкоголю змінюється більшою мірою, ніж робота мозку жінок. Раніше дослідники виявили, що люди, які пристрастились до спиртного, мають більш виражену електричну активність в корі головного мозку – центрі прийняття рішень.