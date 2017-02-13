Чому дельфіни викидаються на берег? (фото+відео)

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Ну ось, тільки що повідомили, що в Новій Зеландії ще близько 200 чорних дельфінів-гринд викинулися на сушу в районі мису Феруелл на півночі Південного острова. По всіх телеканалах показують, як добровольці намагаються їх врятувати, поливають водою і обертають мокрими ганчірками.

При цьому днем раніше в тому ж районі викинулися близько 400 гринд. Як повідомлялося, більшість з них, до 300 особин, були вже мертві.

Подібні випадки не перші в історії. Чому так відбувається?

Люди знаходили морських тварин, які незрозуміло чому викидалися на берег, принаймні, з першого століття нашої ери – про це свідчать давньоримські і давньогрецькі документи. Сьогодні морські біологи беруться назвати причини тільки половини таких інцидентів, і причини різноманітні.

У 2002 році на берег затоки Кейп-Код викинулося 55 китів. Завдяки зусиллям американських рятувальників, вдалося врятувати 46 тварин. Люди обливали китів водою і накривали мокрими рушниками, не даючи їм перегрітися. Коли почався приплив, китів перетягли у воду. На жаль, деякі з цих морських тварин припливу так і не дочекалися.

У 2004 році в районі Канарського архіпелагу на береги двох островів викинулося 15 китів. Тільки трьох з них вдалося врятувати.

У червні 2005 року на узбережжі Австралії викинулося близько 160 китів. Рятувальники за допомогою волонтерів не дали п’ятиметровим тваринам загинути.

У жовтні 2005 року на пляжах острова Тасманія (Австралія) загинуло 70 китів.

У березні 2007 року на берег одного з Галапагоських островів викинулося 12 китів. Незважаючи на всі зусилля рятувальників, семеро тварин загинуло.

У 2012 році тільки на півострові Кейп-Код 177 звичайних дельфінів сіли на мілину і 124 померло, згідно з повідомленням Associated Press. У повідомленні також згадувалося, що в цілому ця кількість дельфінів перевищує середній показник – 37 тварин, який був зафіксований у попередні 12 років.

Понад 200 мертвих дельфінів було викинуто на пляжах міста Чіклайо, Перу. В даному випадку знайшли не тільки загиблих дельфінів, але і мертву рибу — анчоусів. Так як ця маленька рибка є їжею для дельфінів, можливо, вони захворіли через тих риб, але причина смерті тварин поки залишається загадкою.

Чому так відбувається ?

Часто це травма або хвороба. Постраждала від нападу хижака тварина може відчувати себе занадто слабкою, щоб триматися на воді, в якийсь момент вона здається і дозволяє хвилям винести себе на берег. У нашому випадку керівник морської програми Всесвітнього фонду дикої природи Костянтин Згуровський припустив, що китоподібні могли бути оглушені сейсморозвідкою або підводними акустичними системами військових кораблів. За словами експерта, також є припущення про зараження тварин хробаками або отруєння забруднюючими речовинами, що потрапляють в океан, наприклад важкими металами.

Кліматичні цикли могли змінити напрямок руху риб та інших живих істот, якими харчуються дельфіни. Дельфіни, переслідуючи здобич, могли пропливати близько до берега і викидатися на сушу. Це має сенс, якщо врахувати, що з дельфінами знаходили сардин та інших риб, що викинулися на берег в Перу.

Набагато більш загадковими представляються випадки, коли на берег викидається ціла група тварин. Одне з пояснень, які пропонують вчені – що кити і дельфіни, які полюють і мігрують невеликими стадами, виявляються жертвами власної соціальної структури. Якщо ватажок або домінантна тварина викидається на берег через хвороби або поранення, то інші члени групи можуть послідувати за ним. Кити завжди виручають родича зі своєї зграї. Якщо один з китів помилково забрів на мілководді, він тут же починає подавати сигнали родичам, і ті кидаються на допомогу. На жаль, кити, замість того, щоб врятувати товариша, самі потрапляють у біду.

Інша версія – що стадо підпливає близько до берега і не встигає повернутися під час відливу.

У деяких випадках масові «самогубства» морських тварин здійснюють незабаром після активного використання поблизу військових гідролокаторів. У 2000 році на Багамах, наприклад, 17 тварин чотирьох різних видів (клюворили, зубаті кити, карликові полосатики і плямисті дельфіни) були виявлені на березі за 36 годин в день застосування в цих місцях гідролокатора і в наступні доби.

Дослідження, які після цього випадку провела Національна адміністрація по океану і атмосфері, показали, що найбільш імовірною причиною були військово-морські ехолокаційні пристрої. Дані дослідження дозволяють говорити про те, що гідролокатори чинили вплив і на фізичний стан і поведінку морських тварин.

Кити відмінно орієнтуються в океані, тому біологи кажуть, що в мозку у них магнітний компас, завдяки чому ці морські мешканці можуть орієнтуватися по магнітному полю Землі. Якщо перед китами виникає геомагнітна перешкода, їх внутрішній компас виходить з ладу, і вони починають плисти невірним шляхом. Відомо, що врятовані кити нерідко знову викидаються на берег. Можливо, це якраз і пояснюється поломкою компаса – кити повернулися в воду, але зорієнтуватися не можуть.

Є ще теорія шуму. Ця теорія сьогодні найбільш популярна. Вчені заявляють, що китів і дельфінів губить оглушливий гул субмарин. Втрачаючи слух, кити перестають орієнтуватися і викидаються на берег. Дослідження тіл тварин, що викинулися, дало підставу припускати, що причиною самогубства є кесонна хвороба (декомпресійна хвороба). Виникає це нездужання тоді, коли відбувається різке зменшення зовнішнього тиску. Кесонну хворобу називають хворобою дайверів, пілотів і робітників, що працюють в кесонах (підводних робочих камерах).

Сильний шум під водою лякає китів, і ті починають занадто швидко підніматися вгору – відбувається різке зменшення зовнішнього тиску. Це і провокує виникнення у китів кесонної хвороби. Налякати китів можуть ехолоти, радари, гідролокатори, ракети, субмарини. Ця версія підтверджується фактами – є кілька прикладів того, що викид китів відбувався в момент здійснення військових навчань з використанням сонарів.

Буває і так, що тварини викидаються на берег навмисно – для полювання. Чорні касатки, наприклад, часто нападають на ластоногих, таких як тюлені або морські леви, в зоні прибою або майже на самому березі, де їх жертви змінюють спосіб пересування від плавання до ходіння і роблять це досить незграбно. У той час як тварина намагається вийти з води, касатка робить ривок і хапає здобич. Після цього їй залишається або дочекатися відповідної хвилі, або спробувати повернутися в океан, звиваючись усім тілом.

Ось відеосвідчення одного такоко полювання:

А ось 30 дельфінів, що викинулися на берег:

Як би там не було, до єдиної думки вчені поки не дійшли.