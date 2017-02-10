У Новій Зеландії більше 400 дельфінів викинулися на берег (фото+відео)

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Понад 400 чорних дельфінів-гринд (шароголових) викинулися на берег Південного острова Нової Зеландії.

Велика частина тварин загинула, однак волонтерам, які беруть участь у масштабній рятувальній операції, вдалося зняти з мілини близько 100 дельфінів. Врятовані китоподібні продовжують залишатися в бухті, а рятувальники на човнах намагаються вказати їм правильний напрямок, щоб вони випливли у відкрите море.

Відзначається, що мова йде про один із наймасовіших інцидентів, пов’язаних із загибеллю китів або дельфінів в Новій Зеландії.

Нова Зеландія часто стає місцем, де кити і дельфіни викидаються на берег. Досі вчені не можуть дати точної відповіді, що може бути причиною подібних масових самогубств китоподібних, які час від часу відбуваються в різних куточках земної кулі. Як правило, якщо один дельфін викидається на берег, то інші зі зграї намагаються йому допомогти і в підсумку поділяють його долю.