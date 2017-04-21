Чому древня Земля перетворилася в крижану пустелю

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Американські геофізики назвали причину, по якій кілька сотень мільйонів років тому Земля виявилася майже повністю вкрита снігом. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, а коротко про нього повідомляє Гарвардський університет.



На думку вчених, причиною того, що 717 мільйонів років тому приблизно за сто тисяч років більша частина обмерзла, з’явилася вулканічна активність на місці Франклінської магматичної провінції, розташованої на територіях сучасних Аляски і Канади.

Виверження приводили до викиду в тропопаузу (шар газової оболонки між тропосферою і стратосферою, розташований на висоті 6-20 кілометрів), діоксиду сірки й сірководню. Ці сполуки приводили до формування в стратосфері сульфатних аерозолів — крапель, які відбивають сонячне світло і таким чином знижують нагрівання нижніх шарів атмосфери і поверхні планети. Під час вулканічної активності це, на думку авторів, призвело до зниження висоти тропопаузи.

Вчені зауважують, що виверження вулкана Пінатубо на філіппінському острові Лусон, що відбулося в 1991 році, призвело до викиду в атмосферу десяти мільйонів тонн сірки, що протягом року знизило глобальну температуру приблизно на 0,5 градуса Цельсія. Автори також відзначають наявність петлі зворотного зв’язку — посилення вулканічної активності в давнину, коли зледеніння поширилося аж до території сучасної Каліфорнії, призвело до ще більш інтенсивного відбиття кригою сонячного світла і наступного за цим ще більш швидкого охолодження планети.

Раніше вченим було відомо, що формування Франклінської магматичної провінції і перше глобальне заледеніння неопротерозойскої ери відбувалися приблизно в один і той же час. Проведене дослідження виявило можливий причинний взаємозв’язок між явищами.