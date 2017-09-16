Чому глобальне потепління посилює інтенсивність ураганів

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Стихійні лиха — повені, виверження вулканів, торнадо — завжди носили непередбачуваний і абсолютно природний характер. І якщо в більшості випадків людський фактор мало впливає на цей характер, то ситуація з ураганами, як показують останні дослідження, може бути іншою. Все частіше вчені говорять про те, що глобальна зміна клімату надає прямий вплив на частоту виникнення і силу ураганів.



Кліматологи не стверджують, що між спровокованою людиною зміною клімату на планеті і тенденцією до посилення ураганів існує прямий причинно-наслідковий зв’язок. Однак вони звертають увагу на все нові і нові докази цієї залежності. Портал Time наводить п’ять найбільш вагомих аргументів на користь цієї теорії



1. Тепле повітря

Урагани починаються з атмосферного тепла. По мірі нагрівання повітря піднімається вгору, створюючи знизу область низького тиску. Відбувається свого роду всмоктування, притягання більш теплого навколишнього повітря, яке накопичується в повітряній масі, яка постійно піднімається вгору. Якщо на суходолі цей природний процес зазвичай відбувається без сумних наслідків, то над океаном разом з повітрям піднімається вгору і вода, яка живить урагани. І чим тепліше повітря, тим більше вологи воно здатне підняти вгору. Кожен градус збільшує місткість вологи в атмосфері в середньому на 7 %. Як відомо, впродовж десятиліть температура на Землі незмінно зростає, і в даний час середні значення вище рівня 1951-1980 років на 0,99 градуси за Цельсієм.

Фахівці попереджають, що сезонні коливання можуть стати ще більш суттєвими. Попередні два липня виявилися найтеплішими за 137 років метеоспостережень. Така кількість тепла не зникає відразу, а фактично зависає в атмосфері і стає «паливом» для ураганів, коли починається новий сезон.



2. Тепла вода

Коли ураган зароджується, йому потрібне постійне підживлення у вигляді теплої океанської води. По-перше, тепло дає енергію для підтримки урагану, а по-друге, за рахунок води формуються хмари, які згодом випадають у вигляді дощу.

Вчені підрахували, що температура поверхні океану починаючи з 1901 року і донині збільшувалася на 0,072 градуси за Цельсієм кожні десять років, причому в останні два десятиріччя темпи потепління океану зросли в рази.

Як зазначає професор науки про Землю Ґабріель Веккі з Прінстонського університету, більш теплий океан створює теплу атмосферу, а та в свою чергу здатна вмістити в себе більше води. «Таким чином, при інших рівних умовах буря на більш теплій планеті видасть більше опадів», — пояснює учений.



3. Небезпечні течії

Крім того, що зміна клімату породжує більше ураганів, воно ще й направляє їх туди, де вони можуть завдати найбільшої шкоди.

Світові океани покривають системою холодних і теплих течій. У Північній півкулі цей процес частково регулюється Атлантичною мультидекадною осциляцією (AMO), яка передбачає передбачувані температурні зрушення в Атлантичному океані, що відбуваються протягом тривалих періодів — близько 60-80 років.

Однак нове дослідження, опубліковане минулого тижня в журналі Science, показало, що зміна клімату порушує усталений ритм AMO. В результаті теплі океанічні течії спрямовуються до узбережжя Північної Америки задовго до того, як вони встигають перейти в прохолодну фазу. У результаті, стверджують автори дослідження, урагани будуть йти під все більш високі широти, що поставить під загрозу все більше число населених пунктів, які раніше не стикалися з подібними проблемами.



4. Глибокі океани

Глибина океану не відіграє ніякої ролі у формуванні урагану, однак вона істотно впливає на те, якої шкоди він може завдати.

Крижаний покрив на планеті — особливо в Гренландії і Антарктиді — сьогодні знаходиться на своєму історичному мінімумі. З 1880 року рівень моря піднявся в середньому на 20 сантиметрів і продовжує зростати. Між тим, штормові хвилі, що обрушуються на берег під час ураганів, завдають величезної шкоди прибережним районам.



5. Чисте небо

Парадоксально, але боротьба розвинених країн за чисте небо шляхом зниження рівня вмісту небезпечних аерозолів і твердих часток в атмосфері має свої негативні наслідки з точки зору кліматичних змін. При безхмарному небі на Землю надходить більше сонячного світла, яке потім затримується парниковими газами, що лише посилює глобальне потепління.

Безумовно, це зовсім не означає, що людству слід, як в часи індустріальної революції, знову коптити небо. Просто на зміну боротьбі зі свинцем і діоксидом сірки в атмосфері повинна прийти боротьба з парниковими газами, вважають фахівці.