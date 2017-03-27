Citroen модернізував пасажирський Berlingo у електромобіль

Зарядка такого нового модернізованого авто займає 8,3 або 12-15 годин. Все залежить від потужності електроенергії. За окрему плату покупець може швидше зарядити свій автомобіль. Приблизно за півгодини авто може бути готове до подорожі. В автомобілі стандартний набір як для електричної машини: обмежувач швидкості, датчик падіння тиску в шинах, система динамічної стабілізації, кондиціонер, дві зсувні бічні двері.

Електромобіль має 67-сильний двигун здатний подолати 170 кілометрів на повному заряді.