Citroen модернізував пасажирський Berlingo у електромобіль

Тепер авто має 67-сильний двигун, 2 літій-іонних акумулятора із зарядкою ходу на 170 кілометрів.
Зарядка такого нового модернізованого авто займає 8,3 або 12-15 годин. Все залежить від потужності електроенергії. За окрему плату покупець може швидше зарядити свій автомобіль. Приблизно за півгодини авто може бути готове до подорожі. В автомобілі стандартний набір як для електричної машини: обмежувач швидкості, датчик падіння тиску в шинах, система динамічної стабілізації, кондиціонер, дві зсувні бічні двері.
Електромобіль має 67-сильний двигун здатний подолати 170 кілометрів на повному заряді.
Також тут є камера заднього виду і навігатор. Виробництво буде закінчено в місті Віго. На місцевих ринках покупці зможуть придбати електромобіль вже в травні. Для Європи потрібно буде почекати до вересня.